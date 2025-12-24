為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    挺陳素月參選彰化縣長 黃秀芳：盼黨內團結贏得勝選

    2025/12/24 13:29 記者陳政宇／台北報導
    隸屬正國會的民進黨立委黃秀芳。（資料照）

    隸屬正國會的民進黨立委黃秀芳。（資料照）

    民進黨選舉對策委員會今（24）日拍板，建議徵召立委陳素月參選彰化縣長，據傳隸屬正國會的選對會成員、中常委陳茂松表達異議。爭取彰化縣長提名的正國會立委黃秀芳則強調，類初選已經翻頁，她支持陳素月為彰化縣長參選人，也希望黨內團結贏得最後勝選。

    2026彰化縣長提名，民進黨內部競爭激烈，原有立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢及前市長邱建富4人表態。黨中央採「類初選」模式，並於上週完成電話民調，由陳素月領先群雄。

    民進黨選對會今天上午開會，據民進黨發言人吳崢會後說明，選對會今天開會確認先前執行的彰化縣民調及協調結果，最後達成共識，建議民進黨中執會徵召陳素月參選2026年彰化縣長。據悉，陳茂松席間曾質疑民調結果，為黃秀芳抱不平；但經與會成員的安撫下，會中通過決議。

    對此，黃秀芳透過臉書表示，「過好生活，咱逗陣拚」，這次的類初選已經翻頁，但是讓彰化更好的願景，卻永遠都是秀芳心中的進行式，誠摯再次感謝，在類初選過程中，所有向自己表達支持的每一位鄉親，「有你們真好！真心謝謝你們！」

    黃秀芳說，用心聽，認真做，過好生活，「咱，繼續，逗陣拚」，民進黨上午召開選對會確定徵召陳素月為縣長參選人，她表達支持，也希望黨內團結贏得最後勝選。

