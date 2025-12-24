AI治理再進化！雲縣攜手鴻海打造YunlinGPT上線文書3分鐘變20秒

雲林縣長張麗善就職7週年活動現場展示縣府各局處在AI應用現況及成果。（記者黃淑莉攝）

雲林縣長張麗善今（24）日舉辦就職7週年記者會，發表與鴻海集團攜手合作的「YunlinGPT」及公文AI系統與五大首長信箱RPA+AI流程自動化，現場也展示縣府各局處AI應用現況及成果。

「YunlinGPT」的核心引擎是鴻海FoxBrain大語言模型大腦，具有強大算力、邏輯推理能力，不只可以處理海量資料，且具備理解很複雜公文及法規，過去公務人員撰寫各類公文初稿，需花許多時間，找相關法規、比對歷史公文，使用YunlinGPT可以精準協助同仁擬定公文、摘要重點，甚至法規檢索與比對。

張麗善表示，透過AI科技可以縮短城鄉差距，讓雲林與國際接軌，縣府結合鴻海集團等產官學研，把AI導入各領域，包括交通、警政、水利、環保及文化觀光等。其中今年10月內部上線的AI公文系統，已訓練近900萬筆公文、4300筆法規與行政規範資料，導入智慧分派、公文知識庫檢索及AI例稿生成三大模組，讓同仁從繁瑣、重複的行政作業中解放，不僅提升行政效率，且有更多時間用在服務縣民上。

「五大首長信箱RPA＋AI自動化流程」，系統可即時分析民眾來信內容，自動分派至正確單位並完成建檔，原本每件約3分鐘的人工分文作業，縮短至20秒，處理效率大幅提升，同時兼顧資安與個資保護。

鴻海集團董事長特助林鴻傑強調，YunlinGPT最關鍵是有資料才能訓練自主的AI運用，未來可以運用在公文、治理等任何政務上，目前只開放縣府各局處內部使用，預計明年中後建置一站式智慧生活入口APP，可協助民眾解決任何生活問題。

