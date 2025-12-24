陳方隅自拍幽默反擊國民黨 楊斯棓讚：用「三明治」讓鄭麗文攻勢碎一地

東吳大學副教授陳方隅昨晚Po出與三明治的合照反擊國民黨。（擷取自臉書）

國民黨主席鄭麗文22日受邀至東吳大學演講，卻在現場回應提問時，當眾嗆聲東吳大學政治系副教授陳方隅「沒有大腦」、「看得出是三明治（三民自）的忠實讀者」，相關畫面曝光後引發外界譁然。遭點名的陳方隅事後曬出與超商三明治的自拍照發文反擊，再度掀起討論。對此，醫師兼作家楊斯棓也發文評論，大讚陳方隅用一塊超商三明治，讓鄭麗文的攻勢碎了一地。

楊斯棓今（24）日在臉書發文表示，鄭麗文赴東吳大學演講，無力招架陳方隅教授的提問，只能訴諸「三民自」這種廉價的標籤手段，試圖貶抑陳教授的媒體識讀能力。陳教授會後發文附上一張三明治的自拍，用幽默與邏輯，無情輾壓了鄭麗文意圖挑起的政治泥巴戰。

楊斯棓分析，陳方隅的回應之所以高明，首先在於符號學上的「借力使力」。鄭麗文原本以「三民自（三立、民視、自由時報）忠實讀者」的標籤，意圖將陳教授抹綠、邊緣化，暗示他的提問不具客觀性，這是一種常見的「井毒謬誤（Poisoning the Well）」。

楊斯棓續指，陳教授則拿著一張真正的「三明治（Sandwich）」拍照，大讚這是非常聰明的「再挪用（Reappropriation）」策略。他把一個帶有政治攻擊意涵的抽象標籤（三民自），轉化為一個無害、日常的實體食物（三明治），再以幽默化解攻擊，當被攻擊者對標籤感到憤怒時，攻擊者就贏了。但當被攻擊者拿著三明治自拍並說「送你一張三明治」，這顯示出他並不畏懼這個標籤，反而把它變成了一個笑話。這讓貼標籤的一方顯得古板且缺乏幽默感。

楊斯棓認為這是一場邏輯上的「降維打擊」，陳方隅從情緒戰回到說理戰，在文字回應部分，並沒有陷入情緒化的謾罵，而是非常有層次地拆解了對方的攻勢。這是一種「棉裡藏針」的智慧。他強調自己是「東吳教師」、「校內人士」且「無黨職」，直接戳破國民黨青年團指控他是「校外政治勢力鬧場」的敘事，這在邏輯上確立了他在大學殿堂發言的正當性。

楊斯棓點出，陳方隅也成功轉移戰場（Reframing），將矛盾從「藍綠對立」拉回「民主素養」，質疑對方「不想回答可以先說」、「為什麼要潑髒水」，這把問題的核心從「提問者的政治立場」轉移到「回答者的氣度與邏輯」。陳方隅不僅為自己辯護，還特別點出「逼問系學會」、「怪罪學生」，將自己與學生站在同一陣線，這在校園輿論場上是絕對的制高點。

楊斯棓也大讚陳方隅取得傳播效果中迷因化（Meme）的勝利。在網路時代，長篇大論的道理如他的文字部分雖然重要，但傳播力有限。但那張「手持三明治大笑」的照片具有極強的迷因潛力、視覺衝擊。照片中陳方隅表情誇張、手持超商三明治，這種「荒謬感」非常符合年輕世代的網路語境；一位大學教授面對政治人物的嚴厲指控，卻用吃三明治來回應，這種反差讓他在形象上顯得親民、接地氣，與政治人物高高在上的姿態形成鮮明對比。

楊斯棓分析，如果陳方隅只發文字憤怒回擊，那只是一場普通的口水戰，大眾很快就會厭煩。但他加上了那張「三明治」照片，瞬間將這場衝突昇華為一場行為藝術。他示範了如何面對權威的無理指控：不要掉進對方的邏輯陷阱裡自證清白，而是用幽默和邏輯，笑著把對方的荒謬突顯出來，「最後，面子（幽默感）、裡子（邏輯道理）全拿」。

