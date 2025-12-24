為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    北捷攻擊事件後維安吃重！總統府元旦升旗禁制事項有這些

    2025/12/24 13:19 記者蘇永耀／台北報導
    元旦升旗典禮當天禁制事項今日公告，例如不得攜帶氣球、高音氣笛、擴音器、煙霧彈、信號彈等易生危險或滋擾的物品。圖為今年元旦升旗畫面。（資料照）

    北捷攻擊事件後，大型聚會的維安成為重點工作。每年在總統府前舉行的元旦升旗典禮，不僅許多民眾會參加，包括總統及副總統，以及朝野政治人物等賓客都會受邀出席，維安更是重中之重。「中華民國醫護團體元旦升旗典禮委員會」今日公告元旦當天禁制事項，例如不得攜帶氣球、高音氣笛、擴音器、煙霧彈、信號彈等易生危險或滋擾的物品。

    主辦單位表示說，元旦升旗典禮乃為民眾自發性參與的重要活動，攸關國家整體形象，任何脫序行為均將破壞典禮莊嚴性，損及國際形象。值勤人員於升旗典禮期間，將嚴格執行相關管制作業，並請充分配合。

    在禁制事項方面，主辦單位公告，切勿攜帶與活動節目無關之條幅、標語、傳單、喊話器等，或有影響安全秩序物品，以及涉及政治與選舉活動意涵之服飾、條幅、旗幟、標語、傳單等，將由憲警安檢人員實施管制，以維典禮之莊嚴隆重。此外，也不得攜帶易生危險或滋（驚）擾物品，如：雷射光筆、棍、棒、槍砲、刀械、彈藥、炮竹、含酒精成分飲料、毒品、不明液體（粉末）、氣球、高音氣笛、擴音器、煙霧彈、信號彈等及相類似之物品。

    主辦單位提醒，總統府前會場活動管制區域屬公告限航區，為確保典禮安全舉行，活動全程期間除因活動、攝影需求並經權責機關核准外，禁止各型式航空器（含空拍機、氣球、遙控飛機、輕航機、滑翔翼傘、無人飛行載具等）之攜帶、升降、接近或滯空停留。如攜帶瓶（罐）裝飲料或水時，請於管制處（點）試飲。如有明顯醉態之民眾，將由主辦單位及憲警人員共同判定是否得予放行。

    此外，會場將發放小國旗，供民眾感受升旗典禮之歡欣氣氛，但為避免影響參加民眾之安全及會場總體觀感，民眾請勿攜帶旗桿。

    至於現場檢查，主辦單位說，如未攜帶背包、手提包等，得採方便快速檢查通關。視天候狀況請自行準備淺色透明雨衣，如有攜帶傘具（折傘）者，應於進入會場時接受檢查，並須完全放入背包、手提包中。

    相關管制時間與範圍，主辦單位表示，將自114年12月31日晚上21時起至115年1月1日上午8時，貴陽街一段（重慶南路至公園路段）、寶慶路（博愛路至懷寧街段）及懷寧街（寶慶路至貴陽街段）停車位之民間車輛請勿於該時段停放於管制範圍內。而升旗典禮因周邊管制人車進入，請參加民眾於當日上午4時30分後進入會場。

    總統府元旦升旗典禮交管範圍。（總統府提供）

