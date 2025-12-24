為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    中日緊張之際組團訪台 鈴木馨祐：不願「台灣有事」

    2025/12/24 13:10 記者黃靖媗／台北報導
    日本眾議院議員鈴木馨祐（中）、眾議院議員長島昭久（左），以及眾議院議員神田潤一（右）來台灣訪問，並在日本台灣交流協會台北事務所舉行記者會。（記者田裕華攝）

    在中日關係緊張之際，日本眾議員、前法務大臣鈴木馨祐率團訪台。同行眾議員長島昭久說明，訪台行程早在2個月前就有計畫；鈴木馨祐表示，日本不願發生「台灣有事」，因此訪團也針對提高嚇阻力與台方進行意見交換。

    日本前法務大臣鈴木馨祐、前首相補佐官長島昭久、前法務大臣政務官神田潤一等3名日本眾議員本月22日至24日訪台，3人今日於日本台灣交流協會台北事務所召開記者會。

    鈴木馨祐說明，訪團訪台期間會晤總統賴清德、副總統蕭美琴、台北市長蔣萬安等台灣政要，就強化日台關係、國際情勢等，進行深度意見交換並獲共識。

    鈴木馨祐指出，他們不願「台灣有事」發生，因此需要提高嚇阻力，訪團也就提高嚇阻力與台灣方面進行意見交換。

    長島昭久表示，他上次訪台是去年夏天與尚未擔任首相的石破茂一同訪台，距今已經1年多。

    神田潤一指出，這次以國會議員身份訪台，讓他重新認識到，台日經濟連結及人員往來對保持地區和平非常重要，希望能延續台日交流。

    3人選在中日關係緊張之際訪台，長島昭久說明，他們訪台行程早在2個月前就有計畫，雖然台日之間沒有正式邦交關係，但議員交流持續進行，為了地區穩定，他們也覺得需要建立台日良好關係。

    長島昭久指出，美國近期發布新版「國家安全戰略」，他們也認同當中提及的提高嚇阻力，他在訪台交流期間，也有提及第一島鏈及第二島鏈國家都需提高嚇阻力。他認為，這次訪台進行了有意義的意見交換，他未來也會繼續為台海安全穩定作出貢獻。

    被問到訪台期間是否有與台方談及軍事合作，鈴木馨祐表示，由於談話具體內容涉及台方，他不便披露所有談話內容，但他們認同一起為地區和平進行合作。

