曾婉拒賴清德、林聰賢徵詢選宜蘭縣長 林國漳這原因挺身而出

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳說，宜蘭面臨轉型關鍵時刻，他有責任承擔。（記者江志雄攝）

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳，被視為總統賴清德欽點人選，他今天（24日）受訪時說，曾被前縣長林聰賢詢問接棒意願，去年10月賴總統也有徵詢，均以參政非生涯規劃為由婉拒，後來體認到宜蘭面臨轉型關鍵時刻，他有責任承擔，決定挺身而出爭取服務機會。

廣播節目《POP撞新聞》主持人黃暐瀚今天訪問林國漳，形容林是沒有參選經驗的政治素人，首度參與選舉就是挑戰宜蘭縣長寶座。林國漳在節目上首度揭露，林聰賢第2屆縣長任內，詢問他是否接棒選縣長，他表達沒有從政意願。

主持人再問林國漳，這次參選縣長是否賴總統欽點？林國漳回應，他加入全國信賴之友後，才與賴總統有進一步接觸，總統去年10月有勸進選縣長，他沒有點頭，後來有感於高鐵延伸宜蘭案等重大議題引起熱議，宜蘭面臨轉型關鍵時刻，覺得自己有責任承擔，決定脫離舒適圈，接受民進黨徵召參選縣長。

林國漳坦承，妻子原本反對他從政，得知參選初衷後願意成全，妻子目前在宜蘭縣政府服務，等到選戰開打，要申請調派其他地方任職，之後話鋒一轉，直指宜蘭是民主聖地，明年選舉不應有攻擊、抹黑、造謠情形。

