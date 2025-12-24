被問宏泰輪斷台澎電纜發「懸賞」稱台灣人操控 中國國台辦語塞

中國威海市公安局24日發布懸賞通告，稱台灣居民簡文昇、陳順進為首的走私犯罪團伙，操控多哥籍「宏泰58號」等多艘船隻，長期向中國走私凍品，現依法對2人懸賞追捕。（圖取自中國威海公安）

中資背景權宜輪的多哥籍「宏泰58號」貨輪涉嫌割斷「台澎三號」海纜，中國籍王姓船長二審被判3年徒刑。中國威海市公安今（24）日竟發布懸賞公告，稱台灣居民簡姓、陳姓男子涉嫌操控「宏泰58號」船隻走私凍品，依法對其懸賞追捕。中國國台辦今（24）日舉辦記者會，台媒追問，但中國籍王姓船長被判刑，中方意思是台灣籍船員操縱下斷纜？中國國台辦發言人彭慶恩則一度語塞。

「宏泰58號」貨輪在今年2月涉嫌割斷「台澎三號」海纜，海巡署以現行犯攔停，當時海委會主委管碧玲表示，這艘船的中國籍王姓船長，曾經用假證件（護照、海員證）入境被查獲，且船名是用活動鐵板在船舷「插卡/換卡」來的，不能讓中國利用台灣的民主法治傷害台灣。王姓船長一審也被依毀壞纜線罪判3年徒刑。

不過，中國威海市公安竟發布懸賞公告，稱台灣居民簡姓、陳姓男子涉嫌操控「宏泰58號」等多艘船隻，「長期向大陸走私凍品」，請依法懸賞追捕，請群眾積極提供線索，向中安提供有效線索，將視情給予5萬元到25萬元人民幣的獎勵。

彭慶恩今天稱，經公共安全機關偵查，台灣居民簡、陳2人是走私慣犯，操控「宏泰58號」等船隻，長期向中國走私凍品。目前公安機關已對該2人發出懸賞通告，希望兩岸同胞積極提供違法犯罪線索，有關方面將嚴格依法保護舉報人資訊和合法權益。

彭慶恩並稱，今年2月發生的「宏泰58號」事件，實為簡、陳2人在操控「宏泰58號」船從事走私犯罪，「民進黨當局罔顧案件事實，惡意炒作大陸灰色地帶襲擾，企圖挑起兩岸對立對抗。正告民進黨當局，庇護縱容走私犯罪並藉機進行政治操弄破壞兩岸關係，必將遭到兩岸同胞的共同反對，必將自食惡果」。

台媒追問，中國籍王姓船長被判刑，中方意思是台灣籍船員操縱下斷纜？彭慶恩竟稱，他要重複兩句，結果又再重述，「今年二月發生的事件實為簡、陳2人在操控『宏泰58號』船從事走私犯罪。民進黨當局罔顧案件事實，惡意炒作中國灰色地帶襲擾，企圖挑起兩岸對立對抗，正告民進黨當局，庇護縱容走私犯罪並藉機進行政治操弄破壞兩岸關係，必將遭到兩岸同胞的共同反對，必將自食惡果」。

