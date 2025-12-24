黃敏惠就職7週年強調「顧民生」 副議長張榮藏：經濟發展應更具前瞻性

嘉市副議長張榮藏肯定市府團隊在城市治理上的努力與成果，期待在既有基礎上持續精進、深化改革。（資料照）

嘉義市長黃敏惠今天舉行第二階段執政7週年記者會，也是她隔屆回鍋邁入第16年，對於當前面臨國際經貿環境變化等衝擊，黃敏惠強調，嘉市堅持「顧產業、顧民生」。副議長張榮藏認為，市府對於經濟發展與青年政策須更具前瞻性，透過產業轉型、創新創業輔導與就業媒合，吸引青年留在嘉義及返鄉發展，為城市注入活力。

從政資歷40餘年的張榮藏肯定市府團隊多年來在城市治理上的努力與成果，期待在既有基礎上持續精進、深化改革。

張榮藏指出，市民安全與生活品質應為執政首要，市府應針對易淹水路段、老舊道路與人行環境加速系統性改善，結合前瞻建設與智慧管理，讓市民行得安全、住得安心。

張榮藏建議市府對於高齡友善與社會照顧應持續擴充，強化長照資源與社區照顧據點，完善社會安全網。此外，嘉市具深厚文化底蘊，建議整合木都文化、觀光與城市行銷，打造具國際辨識度的城市品牌。

議員林煒軒呼應說，嘉市正處於轉型關鍵期，需要更清晰的城市定位，包括功能定位轉型、縣市資源整合、青年就業升級，市府應提出更具體的產業解方，利用既有的城市發展優勢，結合創新就業環境，留住年輕人才。

嘉市正舉行「建城320+1城市博覽會」系列活動，林煒軒表示，黃敏惠任內成功舉辦多場大型活動，為嘉市帶動觀光人潮。然而當絢麗活動落幕後，如何將短期的觀光熱潮轉化為長久的城市資產，並為嘉市留下可持續發展的根基，更是市府須面對的重要課題。

議員王浩關注勞工與青年問題，他說，市府將成立「勞工及青年發展處」，希望用更多預算、資源投入在青年創就業，加強對青年的協助，並強化對勞工與弱勢勞動者的支持照顧。

