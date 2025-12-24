台中市前地政局長吳存金起訴 綠營酸：今天盧秀燕就任7周年

台中市前地政局長吳存金涉嫌將私人家庭聚餐費用以首長特別費名義核銷，今天起訴。（資料照）

台中市前地政局局長吳存金因涉嫌將私人家庭聚餐費用以首長特別費名義核銷今天被檢方起訴，多位民進黨市議員表示，今天市長盧秀燕就職七周年，還開記者會，此時吳存金被起訴，非常諷刺，也要求市府首長特別費應比照第二預備金模式，受議會監督。

市議員陳淑華說，盧秀燕執政7週年，而她所任用的地政局前局長因詐領特別費案被起訴，顯得格外諷刺。

陳淑華痛批，盧秀燕所用大官頻頻出包，有涉詐騙賭博爭議、有性騷案下台、有疑涉弊，顯見盧秀燕的執政能力、用人能力有嚴重問題。盧秀燕雖高喊高道德標準，但出事只會切割，坐實盧秀燕只重包裝大外宣，執政能力經不起考驗。

議員楊典忠表示，根據《預算法》與《會計法》的精神，特別費的用途必須合乎預算範疇，帳目必須真實反映支出事實，任何將私人開銷以公務名義報支的行為，無論金額大小，都已經觸及法律紅線，此非只是個案問題，更凸顯台中市在首長特別費管理制度上的長期漏洞，首長特別費原本是為了因應公務應酬與業務推動所設計，卻因制度過於寬鬆、審核流於形式，逐漸淪為「只要寫得出理由就能報」的灰色支出，嚴重傷害市府廉潔形象，也侵蝕市民對公部門的信任。

楊典忠指出，本案首長特別費嚴重之處，不在於金額多寡，而在於「明知是私人行為，卻以公務名義報支」，甚至涉及不實登載，已從行政違失升高為刑事責任，顯示市府現行制度缺乏把關機制，內控形同虛設，若非司法調查勿枉勿縱，機關首長家人聚餐等同讓納稅人買單，完全違背財政紀律與廉政規範，要求應比照第二預備金模式，透明化首長特別費支用情形，接受議會監督與社會檢視。

市議員黃守達表示，前局長吳存金因濫用特別費遭受起訴，暴露了盧市府欺上瞞下的組織文化已是系統性問題，而直到今年第二次定期會結束，盧市長仍未就防免特別費貪污提出對策，甚至連答應提供給議會的資料也一再拖延，要求未來市政府應定期提供首長特別費支用明細，以受監督。

