為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍白四度封殺國防特別預算 粉專諷：藍委赴中返台第一槍繼續擋國防

    2025/12/24 15:02 即時新聞／綜合報導
    國民黨立委翁曉玲20日上午搭機前往中國廈門，出席台商協會活動。（資料照）

    國民黨立委翁曉玲20日上午搭機前往中國廈門，出席台商協會活動。（資料照）

    國民黨立委翁曉玲上週末赴中參與廈門台商協會活動，媒體披露，受邀前往活動國民黨立委有7人。活動甫結束，藍白立委昨（23日）第4度封殺1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」（簡稱國防特別預算條例）。對此，臉書粉專「聲量看政治」痛斥，「回來第一槍就是國防特別預算繼續擋」。

    時常評論時事的「聲量看政治」於22日PO文直指，「藍營立委週末秘赴中，台灣政治凜冬已至：國會『政治割喉戰』全面啟動，沒有台灣人是局外人」。內文中分析，「隨著冬至過後政治節奏對抗加劇，這趟訪中行程已被視為藍白勢力調整攻防策略的前奏曲。接下來，預算凍結、法案卡關與制度互卡，台灣政局恐將進入「冷戰模式」。

    「聲量看政治」發文提及坦言，「我週一（22日）就講啦，這群藍藍路，回來第一槍就是國防特別預算繼續擋」。

    據悉，中共近期透過廈門台商協會活動，邀請國民黨立委赴中。據透露，被點名參與的立委有林思銘、翁曉玲、邱若華、葉元之、鄭正鈐、呂玉玲、涂權吉7人，涵蓋立法院大多數委員會，中國國台辦亦派官員南下，盼了解台灣「島內情勢」，確保國防預算、國安法案不會通過。

    另，翁曉玲22日表示，現場確實有廈門市台辦主任及台商相關單位人員，但「大家就是聊聊天、噓寒問暖」。

    相關新聞請見︰

    自由日日Shoot》國防特別條例 藍白第4度封殺

    翁曉玲認了有跟廈門台辦「聊聊天」 吳崢酸爆：聊天氣還是聊機密？

    多名藍委赴中見台商 國台辦官員也到場

    獨家》台灣政治情勢變化大、難掌控 傳中共急找翁曉玲等多位藍委確保「沒有意外」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播