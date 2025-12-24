藍白四度封殺國防特別預算 粉專諷：藍委赴中返台第一槍繼續擋國防

國民黨立委翁曉玲20日上午搭機前往中國廈門，出席台商協會活動。（資料照）

國民黨立委翁曉玲上週末赴中參與廈門台商協會活動，媒體披露，受邀前往活動國民黨立委有7人。活動甫結束，藍白立委昨（23日）第4度封殺1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」（簡稱國防特別預算條例）。對此，臉書粉專「聲量看政治」痛斥，「回來第一槍就是國防特別預算繼續擋」。

時常評論時事的「聲量看政治」於22日PO文直指，「藍營立委週末秘赴中，台灣政治凜冬已至：國會『政治割喉戰』全面啟動，沒有台灣人是局外人」。內文中分析，「隨著冬至過後政治節奏對抗加劇，這趟訪中行程已被視為藍白勢力調整攻防策略的前奏曲。接下來，預算凍結、法案卡關與制度互卡，台灣政局恐將進入「冷戰模式」。

「聲量看政治」發文提及坦言，「我週一（22日）就講啦，這群藍藍路，回來第一槍就是國防特別預算繼續擋」。

據悉，中共近期透過廈門台商協會活動，邀請國民黨立委赴中。據透露，被點名參與的立委有林思銘、翁曉玲、邱若華、葉元之、鄭正鈐、呂玉玲、涂權吉7人，涵蓋立法院大多數委員會，中國國台辦亦派官員南下，盼了解台灣「島內情勢」，確保國防預算、國安法案不會通過。

另，翁曉玲22日表示，現場確實有廈門市台辦主任及台商相關單位人員，但「大家就是聊聊天、噓寒問暖」。

