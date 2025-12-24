為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    日議員喊話要看大貓熊到民主台灣就好 中國國台辦跳腳：癡人說夢

    2025/12/24 12:17 記者鍾麗華／台北報導
    東京上野動物園大熊貓「蕾蕾」。（翻攝上野動物園官網）

    東京上野動物園大熊貓「蕾蕾」。（翻攝上野動物園官網）

    東京都上野動物園的龍鳳胎大貓熊確定將於明年1月歸還中國，傳出日本議員提案，已經在議會提出與台灣進行「動物交流」，要看大貓熊可以到自由民主的台灣，對此，中國國台辦發言人彭慶恩今（24）日在在例行記者會上回應稱，是「痴人說夢」，「台獨」分裂勢力膽敢把大貓熊作為媚日輸誠的貢品，必將遭受兩岸同胞的怒火。

    中日雙方有關租借協議即將到期，2隻大貓熊將於2026年初送回中國。日本議員神戶市議員上畠寬弘表示，他主張動物園領域應該要去中國化，已經在議會提出要和台灣進行動物交流，目前正在進行協議。他也回應網友說，不需要從台灣取得大貓熊，畢竟貓熊正是中國共產黨入侵西藏的證明，如果為了想看大貓熊就向中國低頭，就要去獨裁的中國，那不如去安全、乾淨和民主自由的台灣。

    對此，彭慶恩說，「日本個別政客的妄言囈語，是痴人說夢」。2009年中國贈台大貓熊是中國同胞贈送給台灣同胞的，是兩岸關係和平發展的重要成果，深受台灣同胞特別是青少年喜愛，給他們帶去歡樂時光和美好回憶。

    彭慶恩稱，大貓熊作為「國寶」，值得兩岸同胞共同珍惜，「台獨」分裂勢力膽敢把大貓熊作為媚日輸誠的貢品，必將遭受兩岸同胞的怒火。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播