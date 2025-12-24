就職7週年 黃敏惠：顧產業顧民生 三面向邁進實踐「共好」

嘉義市長黃敏惠今天在就職7週年記者會強調，嘉市堅持「顧產業顧民生」。（記者丁偉杰攝）

嘉義市長黃敏惠隔屆回鍋，今天上午在市府以「共好」為主題，舉行執政第二階段滿7週年記者會，今年歷經丹娜絲風災與國際關稅衝擊下，黃敏惠強調，嘉市堅持「顧產業顧民生」，提出加碼普發現金6千元等振興經濟計畫，協助市民與各行各業穩健營生。

黃敏惠帶領市府團隊在市府中庭舉行記者會，細數嘉市大步向「經濟共榮、社會共創、環境共生」三面向邁進，將實踐「共好」的歷程與目標。

回首今年歷經的挑戰，黃敏惠說，丹娜絲颱風讓嘉市面臨史上首次用罄災害準備金狀況，衝擊巨大；加上美國關稅政策對產業與民生帶來影響，以及中央承諾一再跳票所衍生的財政壓力，都提高市政推動難度。

黃敏惠指出，市府團隊跨局處合作將危機化為治理契機，一切作為都是為了「安民心」。她強調「經濟共榮」是實現社會進步的基礎，市府團隊持續拚經濟，招商引資、創造就業。

黃敏惠說，嘉市恪遵財政紀律，當用則用、當省則省，節約各項支出，把省下來的錢，再投入振興經濟。「振興經濟『強化民眾消費韌性普發現金』加碼計畫」，內容涵蓋促進商圈與夜市活絡、觀光產業補助、永續新生活推動等，運用歲計賸餘加碼普發每位市民6千元現金。

面對極端氣候衝擊，黃敏惠強調，市府以「環境共生」為施政核心，從環境治理到社會參與推進綠色轉型，讓永續成為市民生活日常，強化城市韌性，提升市民安全與生活品質，營造嘉市為「幸福城市」。

