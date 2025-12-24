應曉薇痛哭答辯：士可殺不可辱 要求法官動用虎頭鍘開鍘檢察官

台北地院審理京華城案，為期8天大辯論進入尾聲，24日進入表定最後一天辯論程序，台北市議員應曉薇（左）由女兒應佳妤（右）陪同到庭結辯。（記者廖振輝攝）

台北地院審理京華城容積率等弊案，今天上午輪到台北市議員應曉薇答辯，應曉薇激動痛陳近50分鐘，她說士可殺不可辱，京華城案她只是在做議員轉達民眾陳情的工作，沒有收賄，她誓死悍衛自己的尊嚴，她也將矛頭指向偵查檢察官林俊言，要求法官效法包青天，動用虎頭鍘斬奸鋤惡，開鍘林俊言。

應曉薇說，她19歲出道，曾當選台灣10大最受歡迎女明星，演過花系列、神雕俠侶、保鑣等多部大劇，豬哥亮餐廳秀一場就賺3萬元，去工地秀剪綵一刀就是100萬元，她也演過包青天的單元劇，包公第1次去陰間辦案，結果發現殺人的都不在地獄，而是還在人世間逍遙，希望法官能效法包青天，明查秋毫斬奸鋤惡，開鍘檢察官林俊言。

應曉薇說，她始終試著理解尊重檢察官，一如尊重市府公務員本於職責的工作，法庭攻防上她從未對檢方太針鋒相對，但這一年多來她忍受身心煎熬之苦，還有不知訊息從何而來的抹黑、栽贓，她被拘提當天明明沒去過桃園機場，就算辦案人員沒拘票，她也自己乖乖坐在台中機場等待數小時，等著「被拘提」，她以為自己配合調查，想不到聲押書、起訴書、媒體、名嘴、網路卻鋪天蓋地說她著急逃亡，污辱霸凌她至今。

應曉薇說，直到現在她仍不明白，她被收押13個月的具體理由是什麼？她40多年演藝生涯，尤其在老三台時期，大家每天打開電視就看到她，她主演的電影、電視劇到現在還在一再重播，「我的這張臉，請問我能逃哪去？」

應曉薇說，這一年來她身陷囹圄，「士可殺不可辱」，就算錐心刺骨也要熬到最後還她清白，她上有母、下有女，政治是一時的，她當民代只是想回饋社會，也只是份工作，不能任人羅織入罪侮辱，「我誓死捍衛我和家人的尊嚴」。

她說，她以第一名的成績當選北市議員，被羈押前2天她還在宜蘭監獄服務，不久後就掉入萬丈深淵，她不怨天尤人，也終於體驗認識到政治的殘酷可怕，但此刻她只想要司法還她清白，一如她當年洗淨鉛華、退出演藝圈一樣，她只要清清白白，始終相信「身正不怕影子斜」，懇請法院判她無罪。

