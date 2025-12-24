民進黨選對會拍板 徵召陳素月參選彰化縣長

民進黨選對會今（24）日拍板，建議徵召立委陳素月參選彰化縣長。（圖由陳素月立委服務處提供）

民進黨布局2026縣市長人選，選舉對策委員會今（24）日上午拍板，建議徵召立委陳素月參選彰化縣長，將提報中執會完成提名程序。另據了解，基隆市長可望徵召基隆市議會議長童子瑋角逐，尚待選對會徵詢、協調後定案。

2026彰化縣長提名，民進黨內部競爭激烈，原有立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢及前市長邱建富4人表態。黨中央採「類初選」模式，並於上週完成電話民調，由陳素月領先群雄。

民進黨選對會今天上午開會，據民進黨發言人吳崢會後說明，選對會今天開會確認先前執行的彰化縣民調及協調結果，最後達成共識，建議民進黨中執會徵召陳素月參選2026年彰化縣長。

陳素月原為前縣長魏明谷在民代期間的助理，在縣議員連任後，因魏當選縣長，陳便於2015年參與立委缺額補選，打敗由彰化縣長卸任轉戰立委的國民黨籍卓伯源。目前是4連霸立委，也是彰化縣最資深的立委。

與會人士透露，對於邱建富表態「一定要選」，選對會成員有注意到該狀況，若邱真的做出違紀行為，後續將依黨紀處理；民調中心資料都有彌封相關資料，若候選人有疑慮都可以拆封檢驗，但邱建富目前為止並未到黨中央申請。

此外，據了解，民進黨原規劃今天下午召開提名記者會，正式公布由立委劉建國參選雲林縣長、以及彰化縣長提名人選，但因台北捷運發生重大公安事件，定調淡化選舉宣傳，故順延到下週舉行。兼任民進黨主席的總統賴清德今天下午於中執會談話，也會表達民進黨對北捷案的重視與哀悼。

基隆市長提名人選方面，據指出，民進黨徵召童子瑋參選的方向明確，曾討論基隆市議會閉會後通過提名，目前尚待選對會正式徵詢、協調，預計下次開會討論。

