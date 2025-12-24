4小黨合組「台灣前進」 籲揮別殖民體制、制定新憲法

台灣基進、時代力量、台灣綠黨以及小民參政歐巴桑聯盟組成的「台灣前進」24日共同召開記者會，訴求台灣的憲政民主實踐與主權獨立，不需要以「中山先生遺教」為法統的行憲紀念日。（台灣基進提供）

「行憲紀念日」將至，由台灣基進、時代力量、台灣綠黨以及小民參政歐巴桑聯盟組成的「台灣前進」，今（24）日共同召開記者會，台灣基進黨主席王興煥表示，台灣應以普世的憲政主義重新制憲，重新確認住民自決與國民主權等原則；小歐盟桃園黨部主任沈佩玲指出，當憲政正當性被綁在「遺教」這樣的語言上，讓正當性被簡化為法統背書，鼓勵威權崇拜，當前制度卡關、對憲法解讀高度對立，更凸顯釐清憲政權威來源的必要。

「台灣前進」今日上午召開記者會，訴求台灣的憲政民主實踐與主權獨立，不需要以「中山先生遺教」為法統的行憲紀念日，並齊呼「終結流亡體制，打造台灣新憲」、「脫掉中山裝，打造新國家」、「掃法統陰影，迎新憲黎明」、「遺教ByeBye，新憲HiHi」等口號。

特別出席記者會的總統府資政姚嘉文指出，憲法是國家的組織法、人民的保障書，台灣的憲政民主實踐總統直選與國會改造，都與當年在南京制訂的「中華民國憲法」沒有關係，他並呼籲繼續推動制憲運動。

台灣基進黨主席王興煥強調，台灣目前這部憲法不只是「中山裝」，而且還是壽衣，台灣繼續困在中華民國體制是自尋死路。

王興煥指出，「行憲紀念日」這個畫蛇添足的日子原先已經廢除，卻在藍白的主導下復活，台灣應該揮別此一外來與歧視、並以「一中」鎖死台灣的殖民體制，以普世的憲政主義重新制憲，重新確認住民自決與國民主權等原則。

王興煥進一步指出，目前的憲政僵局，本質上是政治鬥爭，藍白藉由癱瘓司法權，摧毀台灣的權力分立與民主政治，司法權不能被廢黜是普世的憲政原則。

時代力量副秘書長劉品辰則指出，台灣此刻正處於瀕臨崩潰的「憲政」時刻，而面對中國的步步進逼，若不正視憲法本身問題，再多修補也無法解決困境，台灣需要的是一部真正屬於台灣、能凝聚共同體、明確敵我、且權責相符的新憲法。

小民參政歐巴桑聯盟桃園黨部主任沈佩玲指出，憲法前言「依據孫中山先生遺教」與實際民主經驗並不相符，30多年台灣憲政之所以得以運作，並非忠實執行既定藍圖，而是社會在衝突與修正中，以民主實踐不斷為制度續命。當憲政正當性被綁在「遺教」這樣的語言上，讓正當性被簡化為法統背書，鼓勵威權崇拜。

沈佩玲表示，當前制度卡關、對憲法解讀高度對立，更凸顯釐清憲政權威來源的必要，台灣需要的不是再以歷史人物替制度背書，而是承認台灣民主已經走到一個新的階段，需要用更誠實、更符合人民實踐的方式，來理解與使用憲法。

