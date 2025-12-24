揭露中國網紅如何中立客觀地親中 沈榮欽：中國對台統戰成果

加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，「小島大浪吹」是一個十分有意思的個案，因為它精準地揭露出中共收編海外自媒體的藝術與界線，以及如何能夠在批評毛澤東的情況下，還能夠中立客觀地親共。（路透資料照）

中國知名軍事博主「說真話的徐某人」，18日在X平台驚天爆料，過去受到中共情報單位人士派出的「中間人」招募，在網路打輿論戰攻擊台灣。他更放出錄音檔，可聽到對方要他批評台灣軍事相關議題，令台灣人喪失信心，最好再讓台灣親中媒體轉發一下，報酬每個月4萬歐元（約新台幣150萬），中間人抽3成。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，「小島大浪吹」是一個十分有意思的個案，因為它精準地揭露出中共收編海外自媒體的藝術與界線，以及如何能夠在批評毛澤東的情況下，還能夠中立客觀地親共。

沈榮欽在臉書PO文表示，中國網紅「落日海盜」試圖以外宣收編「講真話的徐某人」日前在網路暴起，尤其在海外華人圈引發很大的騷動，每月4萬歐元收買一個30多萬人追蹤的的中等網紅，對台灣網紅圈而言，已經是天價，遑論統戰價值更高的台灣本土大網紅，從館長赤裸裸地翻轉立場證明，即使他在台灣的影響力大不如前，但是還是有不少台灣人不在乎中共統戰，這不能不說是中國對台統戰的成果。

請繼續往下閱讀...

沈榮欽指出，「落日海盜」提到被收編的方式是「小罵大幫忙」，平常保持「中立客觀」的形象，可以批評共產黨，但是底線是「不可以批評習近平」，但實際上是怎麼操作的？唯一被提及遭到中共收編的「小島大浪吹」頻道是一個很好的例子。台灣應該收看這個YT頻道的人不多，不過這個頻道其實在海外華人圈相當有知名度，有一百多萬人追蹤。

沈榮欽續指，「小島大浪吹」自稱為「非正經的政經頻道」，以介紹和中國有關的政治與經濟話題為主，因為是定居於新加坡的中國人，又發表在YT上，所以在言論尺度上要比中國國內的平台大膽不少，加上經濟議題有一定程度的專業性，在社會科學中，經濟學家尤其喜歡以中立客觀自居，正是一般海外華人心目中典型「中立客觀」的頻道。

特別是談到美中貿易戰、中國經濟（如中國電商、電動車、股市、稅收等）與美國社會的一些問題，不僅對海外華人，對有意了解中國經濟的華文圈人士，也有一定的吸引力。

沈榮欽分析，粗看小島大浪吹的人，很難想像會是中共收編下的一員，因為它會談一些在中國遭禁的話題，例如大躍進餓死多少人，以及毛澤東與其他同志的政治鬥爭。也會大談中國是如何「收復」與統治西藏等禁忌話題，因為這些在中國不僅不可能談，甚至還對毛澤東等中共開國元老有某種程度的批評，所以很少人會把他和中共收編聯想，但是對於像我這樣的觀眾而言，他的問題卻十分明確。在歷史上，他可以放開來談，不僅是大躍進與西藏，甚至可以談到中國國安系統如何監督人民，但是對於正在發生的某些事情上，他的立場偏頗就十分明顯了。

沈榮欽分析，例如他曾經在一期「開大了！精準預言中共還能撐多久才滅亡」，表示要精準預言中共的滅亡時間，但仔細看完內容就知道，他真正的目的是要說明推翻一個國家的困難，根本不是反共大V人士這種玩家家酒的方式所能達成的。對於「涉台」事務上更是明顯，他在「台灣有事即是日本有事」的評論，集中在攻擊日本經濟的脆弱與促成高市早苗這樣說的日本政治環境，完全不提中國內部的政治環境。

沈榮欽直言，「小島大浪吹」是一個十分有意思的個案，因為它精準地揭露出中共收編海外自媒體的藝術與界線，以及如何能夠在批評毛澤東的情況下，還能夠中立客觀地親共。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法