為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍白四度封殺國防特別條例 吳宗憲：國民黨絕對支持國防

    2025/12/24 11:29 記者林欣漢／台北報導
    國民黨立委吳宗憲（左）接受廣播節目專訪。（圖由千秋萬事提供）

    國民黨立委吳宗憲（左）接受廣播節目專訪。（圖由千秋萬事提供）

    立法國民黨團與民眾黨團昨日第4度在立法院程序委員會封殺1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」。AIT昨日在程序委員會召開前1小時，透過臉書公開副處長梁凱雯（Karin M. Lang）與國民黨副主席李乾龍、張榮恭會面的照片，並重申美國支持台灣強化防衛能力。國民黨立委吳宗憲今日接受廣播節目專訪時表示，很多人說擋國防預算就是親中、賣台，國民黨從以前到現在絕對支持國防，但是不能丟一個東西出來，不講要採購什麼、目的是什麼，就要全民買單，不買單就是中共同路人。

    吳宗憲表示，1.25兆元是史上最高的國防採購，但只有幾頁資料，每年要一千多億元，連一般性補助款600多億元都在跟地方計較，那花一千多億卻好像沒這回事一樣。明年國家用在國防的預算，已經達到總預算的三分之一，這是多麼可怕的數字。

    吳宗憲也說，國防不是狂買武器就有用，人員編現比越來越糟糕，政府有沒有在管；要幫軍人加薪，政府也在擋，三讀通過的法律就是不執行，美方也認可為軍人加薪，至少告訴我們買這些武器要做什麼用，怎麼知道有沒有浪費情事，也許詳細資料提出來以後，大家認為是合理的，當然會支持。

    吳宗憲強調，國民黨百分之百支持國防，但強悍的國防不是亂買武器，還要做避戰，避戰不是投降，是孫子兵法中的不戰而屈人之兵，上兵伐謀，要運用國際關係讓戰爭不要發生，而不是整天買武器，藍綠都希望台海和平，但民進黨希望台海和平的方式是狂買武器，且美日每一場兵推的下場，都對台灣不利，重點應該放在如何避免戰爭的發生，甚至降低衝突之後，讓台灣成為世界願意來投資的地方，這也是避戰的一環，但民進黨從沒想到，他們只想買武器。國民黨會堅持該做的事，絕對愛這塊土地，也會誓死捍衛。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播