郭國文拋「轉大人ETF」 國發會：納入少子化對策2.0研議

民進黨立委郭國文（中）24日召開記者會，邀請投信投顧公會理事長尤昭文（左）、文藻大學副校長蔡維哲（右）共同出席，倡議政府成立「轉大人ETF」，透過長期投資為下一代存下第一桶金。（記者方瑋立攝）

面對台灣新生兒人數創下新低，民進黨立委郭國文今（24）日召開記者會，提出「轉大人ETF」構想，主張透過「出生即投資」模式，由政府與家長共同提撥資金投資台股ETF，讓孩子18歲時能擁有百萬的第一桶金。對此，國發會回應，這是很好的構思，將會同相關部會，納入明年啟動的「少子女化對策計畫2.0」共同研議。

郭國文指出，今年前11月出生人數僅9萬8785人，養育子女不應只是家庭責任，更是國家責任。他參照美國「川普帳戶」概念提出本土化方案：若在孩童1至10歲期間，家長與政府每月各提撥1200元，以台股長期年化報酬率10%估算，孩子18歲成年時可獲得超過100萬元資金，可用於就學、創業或購屋。

請繼續往下閱讀...

郭國文強調，若以每年10萬名新生兒計算，政府一年預算約144億元，這不是花費，而是投資未來的國力。

投信投顧公會理事長尤昭文表示，從金融財務角度來看，存款報酬率常被通膨侵蝕，長期投資才有效率。英國、新加坡、日本及加拿大皆有類似政策，台灣ETF規模已是亞洲第三，產品多樣且分散風險，產業端樂見其成，這是一種「槓桿式」政策，能拋磚引玉引導民間資金投入。

文藻大學副校長蔡維哲則舉美國為例，川普提出的兒童帳戶預計明年中上路，特色在於搭配賦稅優惠，並開放企業捐款，如戴爾創辦人即率先響應。

他說，反觀台灣現行衛福部的兒少帳戶主要針對經濟弱勢且以定存為主，建議未來可參考美國模式，引進民間資金並善用資本市場力量。

針對此提案，國發會社會發展處副處長賴韻琳現場回應指出，行政院高度重視少子化問題，目前衛福部雖有針對中低收入戶的兒少發展帳戶，但屬儲蓄性質且有排富限制。

賴韻琳強調，引入資本市場支撐孩子未來是非常重要的方向，明年政府將開展「少子女化對策計畫2.0」，涵蓋從孕期到兒童照顧的精進措施，國發會將把「轉大人ETF」的建議帶回行政院，邀集衛福部、金管會及財政部等單位，從財政資源與政策角度進行跨部會研議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法