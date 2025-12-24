京華城案今辯結 吳靜怡：小草寄望柯文哲 黃國昌只能寄情賴清德

台北地院審理京華城案，為期8天大辯論進入尾聲，24日進入表定最後一天辯論程序，前台北市長柯文哲到庭結辯。（記者廖振輝攝）

台北地院審理前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉京華城等弊案，為期8天的大辯論進入尾聲，今天進入表定最後一天辯論程序，柯文哲、台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京3人將到庭結辯。對此，媒體人吳靜怡表示，民眾黨小雞們只寄望真正有影響力的柯文哲，黃國昌人生卻只剩下寄情賴清德，可悲！

吳靜怡在臉書PO文表示，柯文哲解除限制住居，就如同鬼神童子解除束縛，會不會到高雄興風作浪？柯文哲曾經直播透露到南部經營，許多人判斷是台南，但曾經民眾黨在組織佈局計畫是深耕高雄，若柯文哲要延續自己司法一貫的方程式，就是要延伸政治影響力，無論是壯大民眾黨才能獲得未來正副總統叫板的能量，又或者在明年參選藍白候選人一定要有強棒，目前有人勸進陳佩琪參選澎湖，而高虹安也早就不是民眾黨，柯文哲若到高雄，恐怕才會成為政壇震撼彈！柯志恩面臨即使有王金平也擋不住的第一波巨浪。

請繼續往下閱讀...

吳靜怡大酸，民眾黨小雞們只寄望真正有影響力的柯文哲，黃國昌人生卻只剩下寄情賴清德，可悲！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法