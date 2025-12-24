為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    鄭文燦律師爆檢方「洗筆錄」 林楚茵：司法公信力蕩然無存

    2025/12/24 11:42 即時新聞／綜合報導
    前桃園市長鄭文燦（資料照）

    前海基會董事長鄭文燦遭控在桃園市長任內，辦理華亞科技園區土地擴大開發案，收受園區旁自辦重劃農地地主鴻展公司股東廖俊松、廖力廷父子5百萬元賄款案，桃園地院今（23）日進行第11次準備程序庭，庭審中勘驗17段廖力廷偵訊光碟影音；鄭文燦律師團質疑廖力廷前後供詞出現6種版本，且在羈押期間複訊時被檢、調誘導陳述，質疑預設腳本、反覆詢問下致廖被「植入記憶」、「洗筆錄」，且對鄭有利的證詞均未被載入筆錄。對此，民進黨立委林楚茵表示，檢方洗筆錄入人於罪，司法公信力蕩然無存，若檢察官確實有違失，更應送交評鑑委員會，以維護司法公信力！

    林楚茵在臉書PO文表示，高虹安曾自信滿滿說會「搞定司法」，二審果然大反轉。巧合的是，這位法官正是當初讓鄭文燦重回羈押庭的人。難道司法碰到特定政治人物，標準就會大轉彎？鄭文燦除了遇到雙標法官，還遇到會編劇本的檢察官？

    林楚茵指出，疑點一：「合成證詞」硬入罪，證人前前後後被誘導出六個版本的證詞，筆錄還和證人原始說詞不相同！疑點二：「被消失」的關鍵證詞，對鄭文燦有利的證詞在正式筆錄中「被消失」了！疑點三：手動關閉的關鍵錄影，檢察官送檳榔給證人套交情，發現還在錄影，竟直接關掉錄影機。錄影中斷時到底講了什麼，不得而知！

    林楚茵直言，檢方不是在辦案，是在寫劇本、洗筆錄！今天發生在鄭文燦身上的黑箱，明天就可能發生在每一個人身上！偵辦過程若涉及嚴重缺失，法務部必須徹查到底！若檢察官確實有違失，更應送交評鑑委員會，以維護司法公信力！

