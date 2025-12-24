藍白立委卡關總預算 林月琴：生育補助、托育政策全面停擺

民進黨立委林月琴。（圖擷自「林月琴 Yueh-Chin」臉書粉專）

民進黨立委吳思瑤、陳培瑜、林月琴、彭婉如文教基金會公共家園部主任王伶文、托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶、台灣公共托育協會理事長呂佳旻等今共同召開「國眾兩黨預算不審 民生福利先受損 生育補助加碼全落空」記者會。民進黨立委林月琴質疑，「藍白整天在修國籍法、修憲法訴訟法，卻不處理總預算，沒辦法給地方補助款，就等於叫地方政府預算不要動、不要修、不要增，難道要再回頭怪年輕人不生？」

「藍白預算 不審、民生福利受損！」林月琴今於社群平台發文提及，在平安夜的今天，作為社福與兒少專責的立委，必須要做的事，就是守護大家的福利。但是，下禮拜就要跨年了，明年的總預算 卻一直被藍白卡住、連付委都沒辦法，當我去查總預算都沒有審，影響會有多大時，我發現藍白所稱的「民生福利優先」根本是謊言。

影響有多大？今天，我與吳思瑤委員、陳培瑜委員、彭婉如文教基金會、托育及就業政策催生聯盟、台灣公共托育協會共同舉出3個她爭取、卻無法執行的福利政策。

第一，生一胎補助到10萬，若不審議，就會影響12萬名新生額。第二，育嬰留停照顧彈性化。在她的爭取下，育嬰留停可以用「日」申請。不審，就會讓新手爸媽必須在職涯與育兒中掙扎。

最後，是公共托育。公共托嬰中心的設施設備更新，高度仰賴中央與地方的穩定預算支持。不審，當整體預算遭到刪減或下修，影響會直接反映在設備汰換與空間改善上。從教學用具安全地墊、消防與監視設備，甚至進行必要的空間調整。都需要中央預算的支持。

林月琴直言，「我要問藍白兩黨，兒童的托育品質與安全被犧牲，你們能夠跟小朋友們交代嗎？」

