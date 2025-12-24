搞什麼鬼？維也納知名樂團將巡演 文宣竟將台灣納入中國版圖

維也納約翰史特勞斯管弦樂團（WJSO）即將來台演出，宣傳照卻將台灣視為中國的一部份。（本報合成，擷取自音樂札記/臉書）

奧地利維也納約翰史特勞斯管弦樂團（WJSO）本週來台，預計27日、28日分別在台北國家音樂廳、高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳演出新年音樂會，接著前往中國及日本多個城市。不過，樂團近日釋出的文宣不僅將台灣列入中國巡演，還把台灣畫在中國版圖內，涵蓋在五星旗下，引發網友熱議與不滿。對此，主辦單位「台北愛樂電台」也回應了；WJSO相關圖片也已撤下。

臉書粉專「音樂札記」昨（23）日在臉書發文指出，維也納約翰史特勞斯管弦樂團（ Wiener Johann Strauss Orchester / Vienna Johann Strauss Orchestra）是著名的交響樂團，即將到台北、高雄演出，門票已熱銷一空，但樂團公布的最新宣傳照片中，卻出現將台灣劃入「中國豬肝紅版圖」的畫面，讓人無法接受。

「音樂札記」直言，WJSO有巡演中國沒錯，但台北、高雄的演出與中國毫無關聯，卻將台灣納入中國版圖。粉專不禁痛批，連巡演國家都無法尊重的樂團，真的該列入拒絕往來，並呼籲主辦單位「台北愛樂電台FM99.7」正視此事，「這到底是在搞什麼鬼東西」？

消息曝光後在Threads同樣引發熱議，網友紛紛留言「很爛，尤其在現在國際都很緊張的情勢，這種國際性樂團會不知道？應該要道歉吧」、「台灣不是中國的一部分，請他不用來，直接去中國找習近平」、「真的滿離譜的，可以寫城市名就好，竟然搞個大中國地圖！沒常識！」、「誰說政治歸政治，藝術歸藝術的。交響樂團再怎麼著名，如此不尊重，是舔共？還是貶低咱台灣」？

對此，主辦單位台北愛樂電台FM99.7在留言區回應表示，事前並不知情，也不同意WJSO以該方式進行宣傳；在看到相關內容後，已第一時間向對方表達立場並嚴正抗議，要求撤下貼文。WJSO在收到抗議後隨即撤文，並向台灣樂迷致歉。台北愛樂電台也強調，未來在邀請外國團體來台演出時，將會更加謹慎處理相關事宜，並感謝外界的指正。

不過，2024年WJSO到中國北京、上海及無錫等地表演時，就曾在宣傳照上使用同一張將台灣納入中國版圖的紅色五星旗地圖。

