明年度總預算至今未審 國防部：影響逾780億元威脅國安

「115年度中央政府總預算案」至今仍躺在立法院，尚未付委審查，已創下最晚紀錄。國防部書面報告指出，總預算若未於立法院本會期通過，受影響數為780億1636萬3千元。國防部強調，「投資國防就是投資和平」，面對中共常態性灰色地帶襲擾，其「由訓轉演、由演轉戰」預警時間已縮短，若未如期獲得足夠的國防預算，除影響國防施政推動外，對國家安全也會造成影響。

立法院財政委員會今邀請行政院主計總處主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲等各部會官員，就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，近3000億元之新興、新增計畫將無法推動，對國家整體發展之影響」進行專題報告，並備質詢。

國防部書面報告指出，115年度國防部歲出預算案編列5614億元，較114年增加875億元，成長18.5%，總預算案倘未於立法院本會期通過，受影響數為780億1636萬3千元。首先是新興資本支出及新增計畫計26億8401萬4千元，包括國防部本部407萬元及其所屬26億7994萬4千元，全數不得辦理，主要影響如「戰傷手術及急救醫療設備整備」軍事醫療投資計畫等。

其次，經常性經費及延續性資本支出個別項目與上年度執行數比較超過計725億3225萬4千元，受到侷限無法動支，影響施政計畫推動，這些計劃包括：

一、後勤及通資整備編列1636億元，僅能在114年度1172億元範圍內支應，影響「M-2000等7型機零附件戰備存量需求」、「標槍飛彈籌補」、「5.56公厘步槍鋼心彈」及「戰術數據鏈路曁聯戰指管系統」等各型機艦、戰甲砲車裝備維保與彈藥籌補及指管系統維護等。

二、重要裝備採購編列1188億元，僅能在114年度1030億元範圍內支應，影響「遠程精準火力打擊系統」、「魚叉飛彈海岸防衛系統」與「F-16型機作戰支援莢艙曁武器彈藥籌購案」等新式武器裝備付款及交運。

除上述施政計畫受影響之外，還包括建築及設備編列224億元，僅能在114年度165億元範圍內支應；教育訓練編列123億元，僅能在114年度99億元範圍內支應；第一預備金編列28億9萬5千元，無法動支。

國防部強調，如不嚴肅看待自己的國防安全，將難以爭取友盟國家的支持，影響不單只是預算數字，而是安全的隱患；面對中共軍費急速擴張，美國新版「國家安全戰略」（NSS）報告中已反映對中共威脅成長的警憂，台灣為第一島鏈的樞紐，應是「拒止體系」的一部分，而非單純「被保護的對象」。

國防部指出，外界觀察國防預算的指標，主要為「占GDP比率」及「是否順利通過」，近期印太周邊國家皆相繼提升國防預算，我國亦將於115年達到GDP比率3%以上，但預算若長期不審查，除不利於如期籌建國防戰力，更嚴重的是將引發友盟國家對台灣自我防衛決心之質疑，削弱國際社會的信任，影響深遠。

