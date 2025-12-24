不滿鄭麗文「同屬一中」 東吳學生怒嗆：別看到中共就急著跪下去

國民黨主席鄭麗文赴東吳大學演講。（資料照）

國民黨主席鄭麗文22日赴東吳大學演講，過程中卻嗆提問的東吳大學政治系副教授陳方隅「沒有大腦」，還稱提問統獨立場的學生「不需要這樣挑釁」，引外界討論。對此，臉書粉專「打馬悍將」轉發1段在場提問顏姓同學接受訪談怒斥，「你們（國民黨）不要見到中共就急著要跪下去，我覺得這才是我們要看到的國民黨」。

臉書粉專「打馬悍將」轉發1段政論談話性節目《台灣向前行》影片、在場提問顏姓同學接受訪談時，主持人提問「年輕世代、大學生而言，當鄭麗文主席講出『同屬一中、同屬一個中國』的時候，現場你觀察到的同學、朋友們反應是怎麼樣？」

顏姓同學回應，「聽到當下傻掉，確定妳（鄭）這句話是對的嗎？確定要這樣講？我看到身邊同學有的嘆氣、有的搖頭，我認為很多人是不贊同的，就是沒有人會覺得我們兩岸是同屬一個中國會覺得我們兩岸是同屬一個中國的，這個我覺得是沒人認同的」。

顏姓同學接著補充，「我印象很深刻，主席有講一句話稱『國民黨是一個相當溫和的政黨，所以有很多人希望她可以讓國民黨硬起來』，但我想跟主席說：我覺得年輕人希望你們硬起來的是膝蓋，你們不要見到中共就急著要跪下去，我覺得這才是我們要看到的國民黨」。

網友看到影片後紛紛留言，有人說「還好，現在的年輕人，看的清楚，我就安心了」、「台灣的未來有救了」、「就該有多一點的同學像他一樣，這樣台灣才有未來」、「我小時候國民黨教我們反共抗俄，現在又一直跪著要跟共產黨在一起，你們這個黨真的很善變」。

國民黨主席鄭麗文赴東吳大學演講並與同學合影（資料照）

