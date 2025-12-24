蔣萬安雙城論壇只去一天快閃 林奕華：上海方非常理解

蔣萬安強調，「雙城好，兩岸好」。（記者甘孟霖攝）

台北、上海雙城論壇27日就要舉行，北市府昨宣布，台北市長蔣萬安將只出席28日上午主論壇。蔣萬安今（24日）也進一步回應，強調「雙城好、兩岸好」，希望繼續維持交流。副市長林奕華表示，上海方都非常理解這次只去一天的做法。

蔣萬安今出席北市議員就職三周年活動，會前媒體問他上海對他只去一天的態度？是否這次還維持之前「雙城好、兩岸好」的基調？蔣回應，基本上雙城論壇維持了15年，一直以來就是進行城市間市政交流，這一次也是因為1219事件發生之後，接下來台北市各項大型活動確保各項的維安部署到位；所以，這一次為期兩天的雙城論壇活動，就是出席28日上午的主論壇，基本上就是「雙城好、兩岸好」，希望能夠持續維持兩市之間各方面的市政交流。

林奕華受訪說，這次因為台北發生了不幸的憾事，所以市長能夠坐鎮在台北市的角色當然很重要，但是因為雙城又進行了15年，所以北市府盡力想辦法取得上海方的理解，而上海方也都非常理解蔣萬安這時候以這樣的方式來兼顧，「所以其實上海方都充分了解」。

