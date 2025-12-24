爭取國民黨台中市長提名 江啟臣：宣布不選才會是大新聞

立法院副院長江啟臣（右）接受廣播節目專訪。（記者林欣漢翻攝）

下屆台中市長選戰，立法院副院長江啟臣已在台中各區懸掛多面與台中市長盧秀燕合照的大型看板，「全力爭取黨內提名」。江啟臣今日接受專訪時表示，8年來都一直在準備，每天服務自己的故鄉，會照自己的節奏，也沒有受到什麼其他多大的影響，「如果宣布不選，才會是比較大的新聞」。

明年台中市長選舉，民進黨已拍板由立委何欣純出戰，國民黨台中市長人選尚未確定，藍委楊瓊瓔也有意角逐。江啟臣表示，可能還要等黨中央安排，基本上這是屬於黨部作業的問題，民主政治各政黨內部有其提名機制及運作方式，這部分都充分尊重。確保最後選戰中能夠贏，也是提名過程中負責的單位要去思考的。

江啟臣指出，一旦黨內競爭有初選，大家最擔心的就是被對手分化，這也是過程中負責提名的黨中央要小心去防範的，不要還沒有出征打仗就分化。主持人詢問，支持者是否會焦慮？江啟臣坦言，「一定會」，過去以來有太多類似的經驗，支持者焦慮是害怕過去不愉快、不好的經驗，不光是在台中，各縣市都不樂見這樣的情形發生。

主持人也詢問，若出線是否辭副院長？江啟臣說，「這去問蔡其昌」（蔡4年前帶職參選），這都有案例。政黨政治大家回歸民主政治發展裡，該依法就依法，沒法令可循的就照慣例，這是民主發展的通則。

江啟臣說，8年前就有表態過有意參選台中市長，這8年有很多不同的經驗，對故鄉台中更了解，在立法院、黨中央等，都是不同的工作歷練，而這8年來不是只有支持盧秀燕競選而已，而是在台中市政工作的推動上相互合作，彼此很有默契，知道她需要什麼、能協助什麼，在立院能設法爭取到，在市政工作上參與不少，這些也是經驗的累積。

江啟臣表示，縣市合併15年來，台中已經躍升全國第二大城，不光人口數，還有城市發展，台中人的光榮感、期待感、幸福感、未來感，是持續成長的。台中有爆發力、包容力、吸引力，雖然不是首都，但有機會成為六都及各縣市的旗艦代表，過去重北輕南跳過台中，現在各方面的條件慢慢成熟，包括交通、縣市合併、人口移入增加等，讓台中成為大都市的條件更加成熟。

江啟臣認為，面向國際，讓世界看見台中，台中絕對有這個條件，產業升級也是一塊，台中「前店後廠」自由港，現在會展中心已經蓋好，明年52檔檔期全滿，不夠用，台中已經有製造業，現在也有店面，一站式的消費購買產業鏈，帶動會展產業，人一定會進來，提高曝光率，在六都國際地位與曝光度一定會大幅提升。

