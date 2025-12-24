為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    籲鄭麗文別天天「一個中國」 梁文傑：要多談捍衛中華民國

    2025/12/24 10:03 記者謝君臨／台北報導
    陸委會副主委梁文傑。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文22日晚間受邀至東吳大學演講，對於學生詢問統獨議題，鄭回應「兩岸雖互不隸屬，但同屬一中。」對此，陸委會副主委梁文傑今呼籲鄭麗文可以學學台北市長蔣萬安，指蔣都是談捍衛中華民國，這也是目前台灣人民最大的公約數，「不要每天談『一個中國』，要多談捍衛中華民國。」

    立法院財政委員會今邀請行政院主計總處主計長陳淑姿、財政部部長莊翠雲等各部會官員，就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，近3000億元之新興、新增計畫將無法推動，對國家整體發展之影響」進行專題報告，並備質詢。

    梁文傑於會前受訪，針對蔣萬安臨時變更「台北、上海雙城論壇」行程，梁文傑說，台北市政府昨天有把變更行程的申請資料給陸委會，陸委會今天也會趕快回覆。媒體詢問，是否掌握蔣被要求提及中國之言論？梁文傑認為，台北市民最關心的還是市政，相信蔣萬安有智慧，不然他也不會臨時縮短行程為當天來回。

    對於民進黨指控國民黨立委「赴中領旨」，回台擋國安法案及國防預算特別條例等案。梁文傑表示，「這部分我想由社會去討論。」

    至於鄭麗文說「兩岸雖互不隸屬，但同屬一中。」梁文傑則認為，鄭麗文主席可以學學蔣市長，蔣都是談捍衛中華民國，這也是目前台灣人民最大的公約數，不要每天談「一個中國」，要多談捍衛中華民國。

