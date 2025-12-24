為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    宜蘭縣長選情升溫 民進黨林國漳力拚成為宜蘭人的最大公約數

    2025/12/24 09:55 記者江志雄／宜蘭報導
    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（右）接受黃暐瀚（左）專訪時說，希望成為「宜蘭人的最大公約數」。（圖取自《POP撞新聞》）

    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（右）接受黃暐瀚（左）專訪時說，希望成為「宜蘭人的最大公約數」。（圖取自《POP撞新聞》）

    明年底宜蘭縣長選舉藍白合？還是三腳督？民進黨縣長參選人林國漳今天（24日）受訪時說，他將持續勤走基層，向鄉親說明當宜蘭人的縣長，不是民進黨縣長，讓各界認同他是「宜蘭人的最大公約數」，不論是否藍白合，自己有信心勝選。

    下屆宜蘭縣長選舉，民進黨徵召律師林國漳參選，民眾黨徵召前立委陳琬惠，國民黨有宜蘭縣議長張勝德、不分區立委吳宗憲爭取提名，藍白陣營最近洽談合作，炒熱選戰話題。

    林國漳接受黃暐瀚廣播節目《POP撞新聞》專訪，主持人詢問，明年宜蘭縣長選舉會是三腳督嗎？還是藍白會整合出一組？你可能會遇到誰？有信心勝選嗎？林國漳回說，藍白要不要合，他無從置喙，也沒辦法影響，不應該在意這一點，更重要的是如何提出最好政策，讓更多宜蘭人認識他、相信他，覺得他是「宜蘭人的最大公約數」，要持續行走基層，讓大家覺得他是最好人選。

    至於如何成為「宜蘭人的最大公約數」，說服國民黨及民眾黨支持者票投民進黨縣長參選人？林國漳認為，縣長選舉與總統大選性質不同，政黨色彩沒那麼重，他長期在宜蘭從事法律服務、當老師，很多政治光譜上屬藍白的人摒棄黨派考量，都很支持他。

    林國漳強調，縣長應該是全民的縣長，不是民進黨的縣長，要服務全縣的人，以後當選也會貫徹這個理想。主持人最後問他，如果藍白整合出一組，有信心在一對一情況下贏過對方？林國漳說，當然有信心。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播