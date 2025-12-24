藍委去完國台辦又擋國防預算 詹凌瑀：巧合到讓人頭皮發麻

立法院23日召開程序委員會，藍白立委聯手表決，再度封殺國防特別預算。國民黨團首席副書記長林沛祥（中）舉手表決時，面露冷笑看向民進黨立委。（資料照）

藍白立委今第4度在立法院程序委員會封殺1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」。對此，媒體人詹凌瑀表示，大家不覺得這時間點巧合到讓人頭皮發麻嗎？翁曉玲前腳才見過國台辦，後腳回到台灣第一件事，就是把台灣的防衛預算擋在門外，看著翁曉玲最後投下那關鍵的反對票，我不禁想問：你們領的薪水是台灣人民給的，但辦的事到底是為了哪一國？

詹凌瑀在臉書PO文表示，真的演都不演了！才剛從中國廈門回來，昨日藍白聯手就在程序委員會「第四度」封殺1.25兆的國防預算。大家不覺得這時間點巧合到讓人頭皮發麻嗎？翁曉玲前腳才見過國台辦，後腳回到台灣第一件事，就是把台灣的防衛預算擋在門外。

詹凌瑀指出，昨日王義川講的那段話，邏輯直接把國民黨打趴在地：「你們國民黨要跟美國唱反調、不想買武器，可以啊！但這要進入討論啊！」這就是最荒謬的地方。如果藍白立委覺得貴、覺得不合理，應該是讓法案進入委員會，大家好好拿數據出來吵、來刪減。結果國民黨現在的做法是「連談都不跟你談」，直接在門口把案子封殺。這種做法只有一個理由：就是心虛，就是不敢面對民意，只敢執行「上面」的意志。

詹凌瑀續指，現場還有個插曲超諷刺，翁曉玲看王義川背後站了一排綠委，就在那邊碎念說幹嘛帶這麼多人上台。結果王義川一句話直接回敬：「啊妳去中國不也是帶一群立委？」國民黨一邊擋「立委赴中納管」法案（擋了751次！），不讓大家知道你們去中國談了什麼；另一邊回來馬上擋國防預算、擋國安法修正。

詹凌瑀直言，AIT昨天才剛重申支持台灣強化防衛，今天藍白馬上用表決給美國看臉色。說真的，看著翁曉玲最後投下那關鍵的反對票，我不禁想問：你們領的薪水是台灣人民給的，但辦的事到底是為了哪一國？

