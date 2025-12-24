鄭麗文罵「無腦、三民自讀者」 東吳副教授陳方隅Po三明治合照反擊國民黨

東吳大學副教授陳方瑀。（擷取自臉書）

國民黨主席鄭麗文22日受邀至東吳大學演講，卻在現場回應提問時，當眾嗆聲東吳大學政治系副教授陳方隅「沒有大腦」、「看得出是三明治（三民自）的忠實讀者」，引發外界譁然。遭點名的陳方隅事後再度發文反擊，直指相關說法與後續攻擊，已嚴重扭曲事實與公共討論空間。

陳方瑀昨（23）日晚間在臉書發文表示，自己是在演講最後十分鐘依正常程序舉手提問，卻在鄭麗文回答時遭辱罵為「無腦」、「三民自忠實讀者」，對方完全沒有想要溝通的意思。更令他不滿的是，國民黨青年團隨後發文指控他「冗長發言阻礙多元討論」，甚至質疑他為何能參加這場演講。

針對國民黨青年團稱演講活動變成特定人士的「政治個人秀」，完全抹煞同學舉辦活動的用心，更讓活動參與者因此蒙受輿論壓力。」陳方瑀反擊，輿論壓力正是來自國民黨與親藍媒體。他指出，該場活動由政治學學生會主辦、對外開放，且現場有多家媒體全程採訪，自己身為東吳大學政治系教師，為何不能出席？反而青年團成員多為校外人士，卻質疑校內教師參與，「你們發這文章有沒有搞錯？」

陳方瑀強調，活動主角始終是鄭麗文，自己僅在最後十分鐘提出幾個問題，卻被指為政治個人秀，完全說不通。他直言，自己沒有政黨職務、沒有公職身分，也未參與選舉，只是以教師身分聆聽演講並提問，何來個人表演。

陳方隅也批評，若不想回答問題或不歡迎不同立場者，應事前說清楚，但問題是這又不是國民黨的場，是學生會辦的活動，事前也沒有說要篩選參加者，「你們是以為每一個場子都是你們自己動員來的人嗎？現在你們整個黨在那邊逼問與怪罪我們系學會的人是怎樣？不要這樣耍流氓好嗎？」

他進一步痛批，真的是很噁心的政黨，噁心的黨工職。現在是民主時代了，還在搞這種不讓人發言的爛招嗎？「你們以為在立法院那樣搞沒收討論、沒收審查，也應該擴展到校園活動喔？還有，今天一整天針對我個人或家人的潑糞也是讓人感到啼笑皆非。所以你各位中國國民黨的人們，就承認自己完全沒有辦法幫貴黨黨主席辯護吧！不知道怎麼辯護，只好使出洪荒之力對我潑髒水。為何不用力幫自己辯護？就是因為不會辯護，對吧！」

「任何人只要有一丁丁丁丁丁點的邏輯和大腦都可以做出正常思考：不管參加者是誰，不管參加者問了什麼問題，不管參加者個人的學經歷如何家人如何，都跟演講者本人講的內容與態度無關。」

陳方瑀反問，「中國國民黨的人們要不要好好回答一下，到底支不支持台灣的自我防衛？若要支持，那為什麼一直砍預算、擋預算？你們說需要討論，那為什麼程序委員會就擋掉不給討論？到底為什麼立委們要一批又一批去中國會見中國政府高官？為什麼你們要在各地偽造連署文書？為什麼你們黨內一堆金融犯、性騷擾犯、暴力前科的黑道立委和首長、特種行業世家二代三代？為什麼你們要侵占這麼多的黨產？為什麼你們要崇尚獨裁者？為什麼你們從反共變成親共？」

他直言，好好面對社會大眾回答這些問題才是正軌。對參加活動的人、舉辦活動的人、提問的人潑髒水是沒有用的。重點還是在於，國民黨主席鄭麗文到學校來演講，卻對著學生嗆聲、教訓大家不夠格在大學殿堂，然後對著老師嗆聲無腦、貼標籤，現在又講得一副自己有多委屈。學生們都看在眼裡，不要把大學生當成笨蛋好嗎？

「你們長時間以來就是一直在破壞公共討論的空間，把髒水潑到所有的平台。如果昨天我沒有發言，你們是不要是要去針對演講時、演講後提問的學生們查水表？我的發言內容都是可受公評的問題，完全沒有任何人身攻擊，請問到底是哪一點你們覺得無法回答？不想回答其實也沒關係啊，但你們現在到底是在攻擊哪點的？今天一整天怪東怪西、怪主辦單位學生、怪提問的人，就是不會檢討自己。」

至於政論節目上有人指控他佔用時間不讓別人發言，陳方瑀回應，活動全程都有直播紀錄，相關說法明顯不實。還有最廢到笑的攻擊是嘲諷他「副教授不能自稱教授」，陳也直言「大學教授」就是一個職業，到底是哪裡有問題？「拜託一下，當個成熟的大人，當個成熟的反對黨，好嗎？這麼喜歡三明治，就送一張三明治給你們啦」。

