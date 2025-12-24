印製新版紙本「小橘書」？劉世芳：總預算還在立院會極力爭取

政府普發俗稱「小橘書」的「台灣全民安全指引」手冊，內政部長劉世芳證實，將從網站改版，增加「暴力襲擊」與「無差別攻擊」發生時的自救與躲避指引。（資料照，記者劉濱銓攝）

台北市上週五發生隨機攻擊案震驚社會，內政部長劉世芳今天在立法院受訪表示，北車事件讓小橘書（「台灣全民安全指引」手冊）在都會區的詢問度高，現在會先從網路版著手，增加「暴力襲擊」與「無差別攻擊」發生時的自救與躲避指引；至於紙本小橘書，由於115年度的總預算還在立法院，不敢確定立法院明年是否會讓內政部編列預算，不過他們會來極力爭取。

立法院內政委員會今天繼續審查「住宅法」修正草案。媒體關切小橘書預算議題，劉世芳受訪說，115年度的總預算現在還在立法院，所以不敢確定明年立法院是否會讓內政部編列預算，不過他們會來極力爭取。小橘書現在共發放680萬本、比例高達86%，目前在偏鄉地區，尤其是16個縣市，透過宮廟等群眾聚集較多的地方宣導，宣導效果都非常好。

劉世芳指出，再加上北車事件，小橘書在都會地區的詢問度比較高，因此現在先著手從官方的網站上，把大家比較擔心的，包括暴力襲擊或大規模恐攻案件，會按照國土安全處的律定，放到網路版的小橘書中，如果預算足夠的話，就會編入下次更新版的時候使用。

媒體詢問，部分民眾對小橘書也有些反彈，甚至人在北捷撕毀小橘書。劉世芳回應，這就是小橘書裡面所說的，「當危機來臨時，有準備更安全」，希望大家有準備。

此外，對於台北市將在26日在捷運市府站以及市府轉運站舉行模擬演練。劉世芳說，尊重台北市警方的律定，內政部上週末從全台灣22個縣市，知道在農曆過年前有137場大型的傳統年節或跨年的歡樂活動。如果縣市地方警察局需要警力或民力支援，警政署會全力協助，目前已申請的縣市包括台北市跟高雄市。

