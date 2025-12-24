為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中共對台威脅日增 徐斯儉：共機艦擾台數為前2年2倍

    2025/12/24 09:43 記者謝君臨／台北報導
    國防部副部長徐斯儉。（資料照）

    國防部副部長徐斯儉。（資料照）

    藍白立委昨第4度擋下明年度中央政府總預算和國防預算特別條例。國防部副部長徐斯儉今表示遺憾，他強調，國防部建軍備戰是因應敵情威脅發展和計畫；當前中共對台威脅與日俱增，根據今年10月的統計，共機、共艦進入我應變區的數字是前2年平均數字的2倍，威脅越來越嚴重，且中共對台威脅不是只對台灣，而是對整個第一島鏈。

    立法院財政委員會今邀請行政院主計總處主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲等各部會官員，就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，近3000億元之新興、新增計畫將無法推動，對國家整體發展之影響」進行專題報告，並備質詢。

    徐斯儉於會前首訪指出，不管是國防部年度預算或特別預算，都反映台灣自我防衛決心，以及對維持區域維持和平穩定的責任，迫在眉睫，且特別預算是針對不對稱戰的發展訓練，以及全社會防衛韌性計畫，希望立法院各黨派委員能讓預算排進程序委員會，國防部願意在立法院監督下謹慎編列預算，也願意監督，共同為國防建設努力。

    此外，針對「路透」引述五角大廈文件指稱，2027年中共具備攻台能力，且有可能取勝。徐斯儉表示，這份報告提到中共在2027年之前要具備攻台能力，還將具備攻擊印太、第一島鏈所有美軍基地的能力，中共也發展長程飛彈，範圍達1500到2000海浬間，也就是ICBM（洲際飛彈）的攻擊能力。

    徐斯儉指出，這份報告證實他先前所說，現在面臨威脅的不只台灣，而是整個第一島鏈，以及美國盟友在內，台灣有責任維護印太地區和平與穩定；至於中共攻台會不會成功，這實際上也是個變數，他尚未仔細閱讀，但報告證明台灣需要趕快建設國防，也對台灣當前處境給予重要提醒。

