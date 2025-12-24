藍白明知彈劾不會過還硬幹 詹凌瑀：他們只想公開洗臉賴清德

詹凌瑀指出，藍白立委自己也知道彈劾根本不可能會過，但他們就是想開一場大型「羞辱大會」而已。（資料照）

立法院程序委員會昨（23日）將國民黨團、民眾黨團針對賴清德總統的彈劾案，分別列入週五報告事項第二、三案，交全院委員會併案審查。媒體人詹凌瑀今（24日）在臉書發文指出，藍白立委自己也知道彈劾根本不可能會過，但他們就是想開一場大型「羞辱大會」而已。

詹凌瑀表示，藍白這群立委正事不幹，搞什麼「彈劾總統」，講難聽一點，他們自己心裡也知道彈劾根本不可能會過，那為什麼還要演這齣？藍白立委講得口沫橫飛，說什麼要辦公聽會、全國活動，還要在520前後表決，說穿了目的只有一個，就是要把賴清德叫去立法院「罰站」給他們罵。

詹凌瑀強調，藍白立委就是想開一場大型「羞辱大會」，當面洗臉總統，好讓他們有畫面可以剪抖音、向同溫層討拍交代而已。而重點是，為了演這場戲，保護國家的法案、國安條款被他們擋了752次，明年的總預算剩7天就要過期，還卡在那邊。

詹凌瑀最後也無奈地說：「拿全台灣人的生活去換他們的作秀舞台，這種在野黨真的有夠悲哀。」

