藍白4度封殺國防預算特別條例 吳靜怡：憑什麼不顧民意先拆台灣防線

藍白立委昨天第4度在立法院程序委員會封殺1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」。對此，媒體人吳靜怡表示，憑什麼不顧民意先拆台灣防線，再喊彈劾賴清德？藍白義和團的憲政雙標秀！

吳靜怡在臉書PO文表示，藍白先不顧台灣五成以上民意，四度封殺1.25兆國防特別條例，拆解台灣的防衛防線，現在卻反過來彈劾賴清德維護憲政平衡，憑什麼？這分明是義和團式的盲目衝撞，罔顧國家安全，只為黨派私利！黃國昌就像是帶領藍白義和團，上演一場赤裸裸的憲政雙標秀，先拆台灣防線，再談彈劾，是什麼矛盾的小丑邏輯？

吳靜怡指出，總統在憲政體制中最核心的責任之一，就是國家安全，而過去這一年，藍白在立法院做了什麼，社會記得很清楚，針對關鍵軍購案反覆杯葛、凍結，對不對稱戰力與防衛韌性預算多次阻擋，大量操作「疑美論」、「軍購無用論」，刻意製造恐慌與不信任！這些行為的結果只有一個，就是讓台灣更脆弱。

吳靜怡直言，黃國昌像是躲在「彈劾賴清德」議題中的超速仔，企圖躲過自己不敢選新北而找個理由，要求立法院砸錢辦全國座談巡迴說明會，當他陽春黨主席的免費歌廳秀，手段如此愚蠢，柯文哲難道看不出來？拿賴清德玩政治口水，連地方組織都懶得經營。

