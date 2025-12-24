鄭麗文東吳演講嗆師生 張育萌分析：3招受害者敘事

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨主席鄭麗文22日受邀到東吳大學演講，竟嗆提問的東吳大學政治系副教授陳方隅「沒有大腦」，還要追問統獨立場的學生「不需要這樣挑釁」，引發輿論熱議。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，鄭麗文從頭到尾就是3招受害者敘事——賣慘、價值錯亂，以及「全世界都對不起我」。

張育萌在臉書PO文表示，一開頭就是「國民黨很慘」，鄭麗文把講了「八百萬遍的老故事」重新包裝，從搬黨部講起，「2005 年，國民黨中央黨部還在凱道正對面，後來賣掉，才搬到八德路」、「以前國民黨文工會的辦公室，是一整棟大樓。等我當文傳會副主委，只有一小間很寒酸的辦公室」，還有當時同仁跟她說「不好意思，我們已經在野了⋯⋯」，最後再補一句看似自嘲，實則哭窮：「但我現在當黨主席的辦公室，跟當時差不多大。」

請繼續往下閱讀...

張育萌指出，講完當年的「被迫衰敗」，鄭麗文立刻轉進，抱怨國民黨在她上任前的「落後」，「我當主席之後，我發現國民黨電腦系統很舊。」於是她下令通通換成筆電，但還在更新中。鄭麗文補充，「因為我要找到有人捐筆電。」再來，鄭麗文說「國際社會和國際媒體，對國民黨有很多成見。」「譬如說，《紐約時報》編輯台對我有非常大的敵意，對我的訪問經常斷章取義，甚至有些話我沒講，他們也登出來。」、「我講話都用丹田，所以我講話會流汗，很用力，所以就會比較熱。」、「王金平私下偷偷幫我做民調，黨內對我的支持超過八成。」

張育萌續指，說實話，聽到這裡，已經讓人超級煩躁。因為你會發現，前半小時，鄭麗文幾乎沒有發表任何實質內容，完美示範什麼叫「聽君一席話，如聽一席話」，這些故事單獨聽，就是個愛說教的長輩；但串在一起看，問題就已經不是無止盡的「抱怨、碎碎念和轉移焦點」，而是鄭麗文不斷拋出一連串無法驗證的說法，《紐時》對她有敵意、電腦要靠人捐，這種完全是政黨治理失能的事，都被她包裝成「被全世界打壓」的劇情，接著，進入QA問答環節，鄭麗文說「什麼都可以問」。其實她沒說謊，學生通通可以問，但她不一定會回答。

張育萌分析，學生只是問她，敢不敢說「願不願意喊出中華民國和中華人民共和國互不隸屬？」身為最大在野黨的黨主席，回答這個問題再正常不過。結果，鄭麗文的戰狼性格立刻被點燃，講完「當然是一個國家」，忍不住反擊同學說「這不需要這樣挑釁地問。那到底是誰對中華民國有質疑呢？不言而喻。」國民黨立委週末才剛到廈門見台辦官員。所以，對中華民國有質疑的，到底是誰呀？鄭麗文還當場扯說，「中華民國跟中華人民共和國雖然互不隸屬，但同屬一個中國，這就是中華民國憲法白紙黑字的規定。」我的老天爺呀，我們憲法哪裡寫道「中華人民共和國」呀。鄭麗文平常讀的到底是哪一國憲法？

張育萌補充，當鄭麗文被質疑在《德國之聲》專訪說，「普丁不是獨裁者」。她又再講一次「普京真的是民主選舉產生的總統，他是他國的領袖，我不希望對其他國家說三道四。」結果，又立刻前後矛盾的說「回到台灣，當我們評論賴清德，他雖然是民主選舉，但他是不是一直在破壞民主根基，成為一個獨裁者。」當場，學生就嗆她說，「你如果認為不能對普丁說三道四，你大可在訪談時說『我不方便回答』。但妳不是這樣說，你當時是說，『普丁不是獨裁者』。」遇到直接的質疑，鄭麗文就假裝沒聽到，最可笑的是，國民黨三次擋國防預算。鄭麗文竟然還鬼扯說「二戰之後，在台灣最支持國防力量的絕對是中國國民黨。即便在馬英九的八年任內，也有對美軍購。」

張育萌說，為什麼藍白那為什麼擋國防預算呢？她回應「台灣的防衛和國防安全，不是一個價格可以決定的。」快昏倒。你們藍白是在程序委員會就擋國防預算欸。完全不讓國防部來說明，也不實質審查，快結束的階段，鄭麗文回到她當年抹黑黨內同志的「舔耳案」。但她至今不肯道歉，反而試圖美化，鄭麗文控訴「其實舔耳案只是個藉口而已。」「當時陳水扁剛當選總統，我只是上節目，評論『如果有這樣的情況應該要檢討』，無可厚非。但我沒想到，當時會不見容於陳水扁身邊的人，也就是台北市黨部的人。」、「我已經準備要坐飛機回劍橋了，沒想到我卻被開除黨籍。後來我就決定直接退黨。」

張育萌怒批，好啦，退一萬步說，就算鄭麗文當時只是「小小評論」，但你誤會別人，不就應該道歉嗎？這小學生都知道的道理——但「舔耳案」當事人至今還等不到鄭麗文的道歉，最後，真的就是一些無聊又荒謬的故事，「陳水扁當選了，政壇非常動盪。」、「我們當時找了幾個人去選舉，我當時選了高雄的小港前鎮，去選立法委員，所以你看到我當時說要嫁給高雄，那就是個選舉的噱頭，that’s it。」、「當時落選了，我其實本來是可以當選的。」、「因為邱毅跟我同一個選區選，最後一夜，宋楚瑜幫邱毅站台，哭說要國親合，所以他高票當選。但他當上立法委員後，國親沒有合。」、「宋楚瑜見了陳水扁，所以連戰非常痛心，因為兩岸劍拔弩張，主張台獨的陳水扁竟然連任了。」、「我為了謝謝連戰，我就到中央黨部謝謝連主席。」、「連戰主席說他對不起國民黨，因為他沒有把政權贏回來。他說他希望可以展開兩岸的破冰之旅，這樣他才對得起國民黨列祖列宗。」、「那一天，連主席邀請我參加中國國國民黨。」

張育萌直言，哇，真的有夠厲害，堂堂一個百年大黨，花了快 2 小時抱怨自己委屈、被打壓，講到最後，兜了一大圈，居然可以唏哩呼嚕地「順順接回來」。把自己從民進黨180度大轉彎，轉身加入中國國民黨，講得好像一切再自然不過，這一整串價值錯亂、立場跳躍、對威權曖昧，通通不需要交代，實在瞠目結舌。才上任不到兩個月，鄭麗文對青年就只剩下抱怨和說教，最大在野黨主席走到這一步，實在是國之不幸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法