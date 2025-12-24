國民黨提案「大法官憲判無效」 葉耀元：又是立院獨裁的佐證

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元。（資料照）

憲法法庭19日做出「114年憲判字第1號」判決，宣告藍白去年強修的「憲法訴訟法」違憲，立法院國民黨團前天告發5位大法官「枉法裁判罪」，昨又提案要求立法院作成「憲判1號」無效決議；對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，國民黨想要用立法權來綁架司法權的行為，又是另一個少數獨裁/立院獨裁的行為佐證。

葉耀元在臉書PO文表示，又到了解釋憲政制度原則的時候了，以下講一下國民黨立院黨團的提案有多麼愚蠢，依照權力分立的概念，「行政-立法-司法」三權之間的關係，是立法與行政相互制衡，而司法則是作為最終的裁判單位，守護者我國的法治系統，以確保政府「依法執政」。是此，如果行政跟立法權有衝突的時候，司法權（也就是憲法法庭跟大法官）會是最後的裁判者。

葉耀元指出，當立院制定的憲法訴訟法本身違背了大法官認定的程序正義跟權力分立的基礎，進而釋憲認為可以跳脫出立法權給司法權的枷鎖時，司法權本質上是超越立法權的。

葉耀元續指，是此，國民黨立院黨團所提出的提案，不管最後藍白是不是合作通過，都無法去改變大法官的釋憲結果。因為老話一句，立法權本身不應該是限制司法權的運行，更不應該去定奪司法權如何運行。

葉耀元直言，國民黨想要用立法權來綁架司法權的行為，又是另一個少數獨裁/立院獨裁的行為佐證。而且立法院不好好的去審理預算，整天只想為自己開後門擴大立法院的權力，這完全是本末倒置的政治惡鬥，意圖癱瘓我國政府！

