民眾黨台中北屯區3擬參選人爭出線 黨部不排除全民調

民眾黨中市黨部主委陳清龍表示，若北屯三位市議員擬參選人堅持參選，不排除全民調。（記者蘇金鳳攝）

民眾黨有意參選中市北屯區的黨員達3人，雖然民眾黨的台中市黨部主委陳清龍一直希望用協調，或者協調到別的選區參選，但是3位擬參選人吳皇昇、許瑞宏及邱于珊在臉書PO上與前黨主席柯文哲及黨主席黃國昌的合照或者掛上競選看板，還PO上電話民調懇請支持文字；陳清龍說，可看出3人要參選北屯區議員的意志，黨部不排除採全民調方式來推出人選。

由於台中市北屯區明年市議員應選席次，可能由6席增加為7席，因此民眾黨在北屯區市議員選舉參選爆炸，除了有3位位擬參選人前台中市研考會主委吳皇昇、中央委員許瑞宏及前黨部副主委邱于珊，另外還有具有民眾黨員身分，但要以無黨籍參選的前埔里鎮代會副主席陳諭韋，戰況比其他政黨激烈。

由於北屯區席次多，選民的結構也有利於民眾黨，雖然陳清龍一直表示要協調，但3位擬參選人都已各自在自己的臉書上貼上與柯文哲及黃國昌的合照，還有人已掛上競選看板。

邱于珊表示，深耕北屯區20多年，堅持服務北屯區鄉親，守住北屯區美麗的土地；吳皇昇是表示，爭取民眾黨提名參選北屯區市議員，能將他過去累積的政策專業，轉化為讓大家有感的改變；許瑞宏則表示，希望爭取在北屯區的參選，但一切按黨中央制度來進行。

對此，陳清龍表示，還是會努力的協調，但3人都PO出與柯文哲及黃國昌的合照，PO上電話民調懇請支持，因此，不排除採取全民調初選。

民眾黨北屯市議員擬參選人吳皇昇在臉書PO上與柯文哲、黃國昌合照。（翻攝臉書）

民眾黨北屯市議員擬參選人許瑞宏在臉書PO上與柯文哲、黃國昌合照。（翻攝臉書）

民眾黨北屯市議員擬參選人邱于珊在臉書PO上與柯文哲、黃國昌合照。（翻攝臉書）

