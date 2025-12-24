為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    美退將評對台軍售：提升中共犯台難度 惜未納預警機

    2025/12/24 08:55 中央社
    美國川普政府近期同意出售我國價值約3000億元武器，其中包喊M109A7自走砲（見圖）等裝備。（路透資料照）

    美國川普政府近期同意出售我國價值約3000億元武器，其中包喊M109A7自走砲（見圖）等裝備。（路透資料照）

    川普2.0再宣布對台軍售，包括M109A7自走砲、拖式飛彈、標槍飛彈等8案。美退將分析，這批軍售方案涵蓋多項武器系統，將使中國執行占領台灣的行動變得困難，但令人失望的是，華府仍未同意台灣汰換預警機的需求。

    美國國防安全合作署（DSCA）上週宣布，駐美國台北經濟文化代表處已請求購買戰術任務網路、AH-1W型直升機零附件、M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統、拖式飛彈、標槍飛彈、魚叉飛彈可修件檢修、Altius-600M及Altius 700M無人機系統等；總額為111億540萬美元。

    美國國務院已批准這8項擬議的軍售案，並由國防安全合作署進行「知會國會」程序。這是川普（Donald Trump）重返白宮以來，美國第2度宣布對台軍售。

    美國退役海軍少將、現為華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）資深研究員蒙哥馬利（Mark Montgomery）近期以電子郵件回覆中央社記者提問表示，這套軍售方案涵蓋多項武器系統，將讓中國執行占領台灣的行動變得困難，特別像是海馬士遠程精準打擊系統、M109A7自走砲、拖式飛彈、標槍飛彈等地面部署系統與彈藥。

    他指出，這批軍售還包括總值約10億美元的無人機項目，這些系統將在海上及地面反介入能力方面扮演重要角色。

    不過，蒙哥馬利也說，令人失望的是，美國仍未同意台灣採購E-2D預警機的需求。在面對中國引起的危機情境時，這類軍機具成本效益，對協調台灣F-16戰機與防空系統至關重要。

    今年稍早有知情人士透露，中共對台侵擾範圍已延伸至台灣東部區域，為了有效偵測並反制中共匿蹤戰機，台灣空軍有必要採購美軍現役的E-2D預警機，以取代現行的E-2K預警機。

    美政府先前於11月13日宣布批准3.3億美元對台軍售案，包括戰機及運輸機零附件，此為川普2.0首次對台軍售。

    中共對台軍事侵擾不斷之際，路透社昨天報導，美國戰爭部一份報告草案詳細描述了中國的軍事擴張，並稱「中國預期在2027年底前具備對台灣作戰並取得勝利的能力」。

