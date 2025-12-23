小橘書明年網路改版 增加暴力襲擊、無差別攻擊自救指引

內政部長劉世芳表示，「小橘書」明年將先從網站改版，增加「暴力襲擊」與「無差別攻擊」發生時的自救與躲避指引。（記者陳昀攝）

台北市上週五發生隨機攻擊案震驚社會，內政部長劉世芳今晚在全社會防衛韌性委員會會後記者會表示，有「小橘書」之稱的台灣全民安全指引將從網站改版，增加「暴力襲擊」與「無差別攻擊」發生時的自救與躲避指引，供大家參考。

劉世芳表示，近日各界對於「小橘書」的需求和內容提供許多寶貴意見，目前規劃明年先從網站改版著手，增加「暴力襲擊」與「無差別攻擊」發生時的自救與躲避指引，供大家參考。

劉世芳說，內政部警政署原已有相關版本，但內容較為詳盡，未來將重新改版，經國安會同意後就放上官網給大眾參考；實體書部分，待明年度預算通過的話，再加進去，讓全台灣各家戶觀看。

劉世芳提到，未來的演練將採取「實地、實物、實人、實景」且「有想定、無腳本」的方式進行，如果是針對像北捷或台北車站發生的狀況，其實今年確實曾針對「車廂內挾持」的情境進行過「聯安演習」，近期發生的隨機襲擊，未來也可能列入想定情境演練，將邀請中央、地方政府及北捷、台鐵等主管機關共同參與，按照既定期程推動。

