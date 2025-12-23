今年只剩7天立院遲未審總預算 主計總處：TPASS影響近百萬通勤族

距年底只剩7天，立法院至今未審議115年中央政府總預算，其中TPASS通勤月票執行計畫75億元，將影響全國每月約98.2萬通勤族權益。（資料照，一卡通公司提供）

距離今年底只剩7天，立法院至今未審議115年中央政府總預算，雖然延續性預算不受影響，但新興計畫及延續性新增預算在總預算通過前無法動支。主計總處統計，包括TPASS通勤月票將影響近百萬通勤族權益，河川整治計畫也會增加淹水風險。而第一、第二預備金及災害準備金170億元也將無法動支。

主計總處表示，新興資本支出及新增計畫，總預算部分須待預算完成審議程序後才能動支。但經立法院同意者，不在此限。115年度總預算未審議通過不得動支有2992億元，其中新興計畫佔1017億元。

總預算未及通過影響的新興計畫，包含因應氣候變遷各縣市河川及排水整體改善計畫147億元，將嚴重衝擊地方災害調適量能及增加淹水風險；AI新十大建設102億元，將影響企業與公共服務導入AI速度，以及延後智慧機器人、矽光子、量子等關鍵技術布局 ；TPASS通勤月票執行計畫75億元，將影響全國每月約98.2萬通勤族權益。

以及健康台灣醫療及社會福利70億元，將無法全面監測疫情發展、提升高齡智慧醫療服務，以及強化我國疫苗研發能量並將造成藥品短缺，無法維持穩定供藥機制，影響民眾健康；生育給付差額補助41億元，將影響12萬胎新生兒家庭無法請領補助等。

經常性經費及延續性計畫部份，主計總處表示，因115年度所編列經費較114年度為高時，僅能在114年度額度範圍內動支經費。經統計各部會較114年度增加部分計1805億元，雖未立即產生影響，惟預算仍受到侷限，將影響施政計畫的推動。

總預算未及通過影響經常性經費及延續性計畫，包含國防部超過114年度預算725億元，將影響各型機艦、戰甲砲車等裝備維保及彈藥、油料等籌補，不利部隊戰演訓任務遂行；交通部超過114年度預算248億元，將影響桃園、花東、嘉義、台南市鐵路等計畫推動；經濟部超過114年度預算148億元，將影響先進半導體及新興通訊等相關技術研發之進程，不利補助企業推動創新研發及吸引國際大廠來台設立研發中心。

以及外交部超過114年度預算108億元，將延誤我與友邦及友國合作項目之執行時間或錯失合作機會，亦無法結合優勢產業拓展多層次外交關係，限縮台灣的國際空間；衛福部超過114年度預算103億元，將影響韌性國家醫療整備、住院整合照護服務、COVID19疫苗與抗病毒藥物採購等計畫推動。

