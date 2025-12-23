賴總統：全社會防衛不是為了戰爭 要讓敵人不敢輕啟戰端

總統賴清德今晚主持「全社會防衛韌性委員會」作結說，當台灣社會越有韌性，外部威脅就越難找到縫隙。（圖由總統府提供）

總統賴清德今晚主持「全社會防衛韌性委員會」作結說，當台灣社會越有韌性，外部威脅就越難找到縫隙，人民越冷靜、有準備，滲透、恐嚇與操弄對立，就越沒有市場，建構全社會防衛韌性，從不是為了戰爭，而是為了讓敵人不敢輕啟戰端。

賴清德表示，全社會防衛韌性的目標，就是停電時不慌亂的社區、災害來臨時能互助的鄰里、假訊息流竄時懂得判斷的公民、關鍵物資受阻時仍能運作的產業。很長一段時間以來，防衛相關議題並不討喜，為了守護每一位國人同胞，我們選擇採取積極的作為。

賴清德表示，感謝所有參與者的努力，許多支持政府推動國防工作、提升全社會韌性的民眾，陸續都站出來給予我們肯定，防衛議題越是被公開討論，我們就越有活力與動能深化準備。許多民眾自發舉辦社區防災講座、培力活動、或公民兵推，真正讓社會韌性「落實在基層、扎根在鄰里」。

賴清德強調，真正的韌性，不是把國人繃到極限，而是讓社會有回彈的能力，就像台灣鄉里常見的竹子，強風吹來時會彎曲、但不會折斷，風雨過後，能再度高直挺拔。

賴清德表示，當台灣社會越有韌性，外部威脅就越難找到縫隙，當我們的人民越冷靜、有準備，滲透、恐嚇與操弄對立就越沒有市場。和平無價，戰爭沒有贏家，建構全社會防衛韌性，從來就不是為了戰爭，而是為了讓敵人不敢輕易開啟戰端。

賴清德說，「我和各位的願景都一樣，一個有準備的社會，是最安全的社會；一個有韌性的台灣，是最難被擊倒的台灣。新的一年即將開始，我們會繼續審慎面對各項挑戰，堅定推動『韌性台灣』。」

