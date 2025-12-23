境外敵對勢力威脅升高 賴總統裁示：防衛韌性法制化、落實軍民整合

總統賴清德今晚主持「全社會防衛韌性委員會」時，責成相關部會推動全社會防衛韌性法制化，全面提升國人對緊急狀況的反應意識。（總統府提供）

總統賴清德今晚主持「全社會防衛韌性委員會」時表示，境外敵對勢力對台灣威脅持續升高，全社會防衛韌性需要積極擴大參與，賴也責成相關部會推動全社會防衛韌性法制化，建立跨部會與民間協作機制，跨世代韌性教育普及，以及落實演訓為本的軍民整合，全面提升國人對緊急狀況的反應意識。

首先，賴清德責成行政院依循「中央統合、地方落實、民間協力」原則，針對部會分工、地方政府角色與民間參與授權，啟動制度化工作，並確保各部會清楚自己的責任，讓非政府組織、社區與家庭都能了解面對危機的相關作為，因為真正可以落實守護台灣的不只是國軍的實力，必須廣納各界力量提升全社會韌性。

第二，從學校教育著手建立跨世代韌性教育普及，賴清德表示，為了因應天然災害及境外威脅等挑戰，社會各界及不同世代都需要建立風險認知與應變能力，請行政院統計相關教育資源，並加強與多元公民團體合作，納入不同世代、族群的需求，發展跨世代教材，讓國人能有更深厚的資訊素養及防災能力。

第三，推動以演訓為本的軍民整合，使防衛能力扎根社會。賴清德指出，明年城鎮韌性演習，一定要在現有基礎上精進軍民整合相關訓練，請行政院督導各部會，在能源、運輸、通訊、醫療、民生物資、金融韌性等議題上，先行就各自責任啟動演練，演練務必制度化、科學化、無劇本化，並透過系統性分析演練成果，掌握整備的進度，確保部會間的作為足以對應潛在風險。

賴清德也請國防部思考各種緊急時刻的民生需求，並研議如何讓民間力量、與國軍協作的機制，納入演習訓練。

