蕭美琴談台美關稅談判：爭取最可行互利方案、擴大台灣在美市場

副總統蕭美琴今午出席新北市進出口商業同業公會第五屆理監事就職典禮暨年終感恩餐會。（總統府提供）

副總統蕭美琴今午出席新北市進出口商業同業公會第五屆理監事就職典禮暨年終感恩餐會時指出，談判團隊以國家利益、產業利益及國人的健康安全為前提，與美國洽談最可行、對雙方都有利的方案，並擴大台灣在美國的市場、開創新的機會，讓台灣成為「世界信賴」的代名詞。

總統府今晚發布新聞稿提到，蕭美琴表示，台灣一路以來始終面對艱困挑戰，從1970年代的外交困境、石油危機，到近年複雜的地緣政治、COVID-19疫情，以及美國對等關稅政策等衝擊。在多重困難壓力下，靠著台灣人民的努力與政府堅持的方向，世界更深刻體會台灣的好、也信任台灣的產業，因此台灣能持續創造亮眼的經濟成績。

蕭美琴說，產業在轉型過程中，需要政府多面向給予支持，感謝立法院通過預算協助產業因應關稅，以及中國以低價向全球傾銷所帶來的挑戰。數位轉型及淨零轉型都是全球趨勢，雖然轉型過程艱辛，仍必須持續推動，才能維持台灣在全球的競爭力，政府也將提供金融支持並協助開拓市場，協助產業找到新的機會，成為大家堅實的後盾。

談及關稅談判進度，蕭美琴說，在行政院副院長鄭麗君的領導下，談判團隊以國家利益、產業利益，以及國人的健康安全為前提，與美國洽談最可行、對雙方都有利的方案，期盼讓雙邊貿易更為均衡，並透過相互投資及科技合作擴大台灣在美國的市場、開創新機會。

蕭美琴表示，雖然每一步都不容易，但台灣數十年來具備韌性，在充滿挑戰的環境中獲得全世界的信任，讓台灣成為「世界信賴」的代名詞。為了要維持台灣的競爭力，也請大家團結一致，繼續往前邁進。

蕭美琴指出，面臨複雜的國際情勢，台灣對和平、對民主的堅持，也是獲得世界各國支持最重要的利基。她強調，台灣需要團結，國內可以有不同的意見，但是國家是共同的，唯有共同團結守護國家安全與區域和平，開拓與國際合作，才能讓世界更加支持台灣這塊民主自由的寶地。

