日本議員低調現身誠品南西店悼亡者 留下「1句話」數萬人淚目！

誠品南西店外堆滿民眾獻上的花束。（記者陳逸寬攝）

27歲通緝犯張文19日在北捷等地犯下連續攻擊案，造成4死（含張文）11傷慘劇。近日重量級眾議員、自民黨代理幹事長萩生田光一率團訪台，其中2位來自神戶市的知名親台派議員上畠富弘、吉田健吾，低調到案發地之一的誠品南西店外獻花悼念死者，讓不少台灣網友相當感動。

綜合媒體報導，台北隨機殺人事件發生後，大批民眾自發到北車、誠品南西店等案發地點獻花，悼念被張文殺害的勇士余家昶、蕭姓機車騎士和王姓男子。常為深化台日交流訪台的上畠寬弘，23日也和吉田健吾身著筆挺的黑色西裝，低調到中山站獻花為亡者默哀，2人雙手合十哀悼，神色非常凝重。

上畠寬弘受訪表示，平時深愛的台灣發生這種憾事，讓許多日本人也感到錯愕與悲傷，希望能與台灣人一同分擔這份哀痛，由衷祈願罹難者能夠安息。他還相當溫暖地說，雖然發生了這樣的事，但日本人不會因此不來台灣，正因為是這種時刻，他相信有更多日本人想親自到台灣，來表達支持台灣的心意。

2位日本議員特地到案發地獻花悼念的消息曝光後，隨即引發台網討論，「我看到那一句此時此刻更應該要來台灣，我都哭了，謝謝日本」、「台灣跟日本真的是善循環的極大體現，真的很感恩」、「眼眶濕了，謝謝你們」、「為什麼看到這感到鼻酸眼中泛淚」、「這兩人真的好溫暖」、「反觀有人當晚就搭機去中國⋯⋯」、「差距好大，另一個國家舉動就不同了，難怪台灣人喜歡日本」、「這一幕千言萬語道不盡」。

上畠寬弘還特別出現在其中一篇討論貼文下方留言「日本一直與台灣站在一起。台灣是重要的朋友，也是家人」，讓大批鄉民讚爆。

上畠寬弘特別出現在其中一篇討論貼文下方留言。（圖翻攝自Threads）

來自神戶市的知名親台派議員上畠富弘、吉田健吾到案發地之一的誠品南西店外獻花悼念死者。（圖翻攝自上畠寛弘、吉田健吾官方X）

