談馬太鞍溪堰塞湖救災 季連成：國軍才是真正救災超人

花蓮光復救災期間，一名國軍官兵將自己的帽子送給一名揮手打招呼的小女孩，曾引發網路熱烈討論。（圖翻攝自Threads）

總統府今日舉行「全社會防衛韌性委員會第6次委員會議」，行政院政務委員季連成報告「從馬太鞍溪堰塞湖救災實例看韌性精進作為」。他直指，地方機制仍待改善，應全面建構統一救災事權，國軍才是實至名歸的真正救災超人。

根據報告，中央前進協調所是因應災情需要，依災防法設置。以馬太鞍溪堰塞湖救災為例，將原有7組功能編組調整12個功能編組，以協調中央縣府分工，整合國軍、志工人力分工、分流，統合各種大小機械的運用，並對各界支援物資的管理分配。

值得注意的是，地方機制仍待改善。季連成說，無專責專業的實體災防機制，縣市消防局難以處理災情搜索以外複雜的災難，這次鄉鎮協作中心這次災害中尚未完成編組，未來中央到地方是否要全面建構統一救災事權、專業一條鞭的防災機制，是我們該深思的。

責任區劃分方面，花蓮災區共計11個村里、2個重災學校、佛祖街以北1個重災區；責任區劃分，每一個受災區均以一位中校階軍官、中央觀察官、縣府連絡官及村里長四位混合編組；整合及工作分配：對所屬災區的兵力、志工、各型機具及物資資源等進行整合及工作分配，並每天做進度管制檢討及策進。

季連成強調，救災的核心力量是國軍，國軍投入部隊達5萬7000人次、各型機具1832車次。工作範圍包括家戶清理、道路清淤、側溝疏通、重災區的光復商工、光復國中及佛祖街以北地區，國軍部隊均擔任救災力量，國軍才是實至名歸的真正救災超人。

