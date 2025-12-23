國民黨提案「大法官憲判無效」 綠嗆法盲輸不起：讓老祖宗蒙羞

立法院國民黨團今提案要求立法院決議「憲判一號」無效，被民進黨痛批無知。（民進黨提供）

憲法法庭19日做出「114年憲判字第1號」判決，宣告藍白去年強修的「憲法訴訟法」違憲，立法院國民黨團昨告發5位大法官「枉法裁判罪」，今又提案要求立法院作成「憲判一號」無效決議；對此，民進黨痛批「法盲」、輸不起，想用立法院決議推翻憲法判決，這種無知的手法，只會讓國民黨的老祖宗蒙羞。

民進黨指出，國民黨號稱百年大黨，照理來說，對中華民國憲法淵遠流長的歷史，以及「五權分立」互相監督制衡的精神，應該要相當了解。

請繼續往下閱讀...

民進黨表示，但是近2年來，在立法院國民黨團總召傅崐萁、司法法制委員會召委翁曉玲等人帶領下，藍委展現的憲法素養卻完全不是這麼一回事，法案一再違憲、程序毫無正義，甚至還怒嗆行政權「我就是比你大」，這樣的水準，真的只能用「法盲」兩個字來稱呼。

民進黨說，今天立法院國民黨團又提了一個「法盲」提案，要求立法院作成決議，宣告「114年憲判字第1號判決有重大明顯瑕疵，應屬當然無效」，同時未來援引此判決的「任何憲法裁判」也都無效。

民進黨質問國民黨，「憲法」及「憲法增修條文」有任何條文賦予立法院「推翻憲法判決」的權力嗎？立法院有任何資格，可以預告「未來的憲法判決」都無效嗎？

民進黨痛批，立法院沒有比憲法大，不能因為被判違憲輸不起，就想用決議來推翻憲法判決，這種無知的手法，不會成功，只會讓國民黨的老祖宗蒙羞！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法