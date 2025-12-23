藍委見國台辦官員後又擋對美軍購 政院：切勿延宕重大國防政策

「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」今第4度被國民黨立委封殺，行政院發言人李慧芝呼籲立法院，應儘速進行實質審查，切勿延宕重大國防政策與國家自我防衛能力的提升。。（記者陳鈺馥攝）

翁曉玲等7位國民黨立委赴中，在廈門台商協會宴會與國台辦官員見面後，藍白今日第4度在立法院程序委員會封殺1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」。行政院發言人李慧芝對此表達高度遺憾，呼籲立法院儘速進行實質審查，切勿延宕重大國防政策與國家自我防衛能力的提升。

李慧芝指出，該特別條例是強化我國自主防衛能力、提升基本戰力與維護國家主權安全的重要法案。面對中國日益頻繁且升高的侵擾行為，朝野應立場一致、共同提升國防量能，並推動國防產業發展。

李慧芝表示，立法院不只延宕國防特別條例，也遲遲未審115年度中央政府總預算，但總預算涵蓋多項攸關國家發展與民眾福祉的重要政策，包括改善縣市管河川及排水、AI新十大建設、TPASS通勤月票等，總預算遭擱置，相關政策也會一併延宕。

李慧芝進一步說明，明年度總預算已依新版「財政收支劃分法」調整編列，但中央政府仍須舉債近3000億元，凸顯儘速審議院版財劃法的必要性，以兼顧地方自治、中央建設能量及財政永續。

李慧芝強調，行政院有守護憲法的責任，卓榮泰院長不予副署立法院於11月14日三讀通過的財劃法修正案，是依憲法權責行使。行政院呼籲立法院以民眾福祉為優先，儘速審查總預算案、國防特別條例及院版財劃法等重要法案，確保國人能獲得照顧，國家財政能永續、國防安全能提升。

