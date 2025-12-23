國旅住宿費用過高 卓榮泰：明年第2季推平日住宿優惠方案

行政院長卓榮泰今日主持「行政院經濟發展委員會」第二次顧問會議，聽取交通部「觀光發展推動情形」。（行政院提供）

行政院長卓榮泰今日主持「行政院經濟發展委員會」第二次顧問會議，聽取交通部「觀光發展推動情形」。卓揆強調，考量民間反映國旅住宿費用過高，平日與假日住宿費用落差甚大，交通部鼓勵國人平日進行國旅，已提出平日住宿、生日住宿優惠方案，相關方案研議中，預計明年第2季起實施。

內政部、經濟部、教育部、國發會、勞動部等部會，今天分別在會中報告「都市更新及危老重建政策推動情形」、「中小微企業多元振興發展」、「青年多元發展」、「薪資提升及薪資透明化」及「雙就業與雙照顧」。

卓榮泰聽取內政部「都市更新及危老重建政策推動情形」報告後指出，近年政府在執行都市更新及危老重建上已累積若干成效，惟速度仍略有不足，請內政部持續檢討精進相關工作，從人才培育、法規制度、融資支持等面向著手。

卓榮泰強調，除強化公辦都更機制外，應提升民間自行實施都更及危老重建量能，才能在速度上明顯改進。同時，在國人居住環境安全與品質方面，為因應「人屋雙老」情形，請內政部持續推動「老宅延壽計畫」，檢討危老條例及其他法令是否完備，進而達到讓長者在地安養的重要目標。

有關交通部「觀光發展推動情形」一案，卓榮泰說，因應全球觀光趨勢快速變動，請交通部持續推動觀光兆元產業的四大策略，包括「觀光品牌全球引客」、「環島亮點捲動國旅」、「跨域整合多元旅遊」及「智慧景區價值升級」，並積極執行相關計畫。

卓榮泰指出，台灣擁有豐富的會展資源、便利的交通運輸系統、國際級的場館，為各類型會展提供必要的設施與條件，請經濟部、運動部、交通部、教育部及文化部等相關部會完全投入，爭取大型國際性會展、會議、體育賽事、演唱會在台舉辦，吸引國際人士及學生來臺參與更多的觀光旅遊活動，以擴大內需，創造更多經濟效益。

卓榮泰進一步說，隨著觀光需求逐步回升，交通運輸、公共設施服務量能等各項配套措施，要能滿足相對應的成長速度與量能，並優化交通接駁系統，提供地區旅遊及行程建議、細緻規劃觀光景區，確保住宿量能等。

卓榮泰提及，考量民間反映國旅住宿費用過高，尤其平日與假日住宿費用落差甚大，交通部為鼓勵國人於平日進行國內旅遊，已提出平日住宿優惠、生日住宿優惠等方案，相關方案研議中，預計明年第2季起實施。

卓榮泰說，為充實觀光產業研發與經營管理人才，政府將成立「財團法人觀光研訓院」，期盼觀光研訓院未來能成為國內觀光人才培育的重要訓練機構，提供各行各業相關必要人力。

不過，卓榮泰強調，當前最重要的是通過115年度中央政府總預算案，否則今日會議的政策內容都將淪為空談。對此，行政院將持續努力，讓行政、立法兩院能夠在合乎憲政秩序體制下，形成新的互動模式，讓國人看到政府清楚的政策及方向。

行政院發言人李慧芝發言人補充說明，今日會中多位專家學者也針對少子女化問題進行深入討論，未來勞動部及其他相關部會將提供更多支持與配套，推動更具彈性的育嬰留停制度，營造更友善的職場與育兒環境。

