力挺高市「台灣有事」論 日參議員瀧波宏文：攸關日本存立危機

日本參議員瀧波宏文今率日本參議院「TY會」成員會見賴清德總統，瀧波認為，台日應加強合作，共同面對嚴峻的安全保障挑戰，提及日本首相高市早苗日前在國會「台灣有事論」的答詢，是攸關日本存立危機的事態、延續安倍前首相的政策方向，該表述正確且不應撤回。

賴總統今在總統府接見日本參議員瀧波宏文、小林一大、鈴木大地、宮本和宏等人時表示，「TY會」有「台灣友好會」的寓意，非常感謝「TY會」各位國會議員對台灣長期的支持，尤其瀧波會長是台灣女婿，不僅常在日本國會為台灣仗義執言，更大力促成「戶籍標示台灣案」的通過，要表達最誠摯的感謝。

賴清德表示，台灣和日本在各領域不斷深化交流，面臨困難時，總是彼此援助、展現兩國友好情誼。今年花蓮發生馬太鞍溪堰塞湖溢流災情，日本政府在第一時間表達慰問，日本國土交通省更無償提供水位觀測浮標用來監測堰塞湖水位，瀧波會長所屬的「日華議員懇談會」也在訪台時轉致捐款目錄，深致感謝之意。

賴清德也感謝高市早苗首相今年10月在美國川普總統訪日時，重申台海和平穩定的重要性。另外，今年APEC韓國慶州年會時，高市首相也在緊湊行程中，特別與我國林信義領袖代表進行雙邊會談。並表示，台灣和日本都面對全球經貿情勢變化、紅色供應鏈風險以及經濟安全等課題，期盼未來持續深化交流合作，帶動兩國的繁榮發展。

瀧波宏文提到，去年雙十國慶期間與總統見面時，日本尚未公布可在戶籍的國籍欄上登記「台灣」的政策；他在日華懇擔任「戶籍問題」專案小組負責人，最終團隊促成戶籍法修正。

瀧波宏文認為，日本與台灣應加強合作，共同面對嚴峻的安全保障挑戰，並談及日本高市首相在國會「台灣有事」論的答詢表示，這是攸關日本存立危機的事態，延續安倍前首相的政策方向，該表述正確且不應撤回。他曾任農林水產省副大臣、經濟產業大臣政務官等要職，了解台灣周邊包括能源、糧食與經濟安全等，確實與日本危急存亡的狀態密切相關。

最後，瀧波宏文強調，台日雙方在區域安全與價值合作上應持續深化，「TY會」此次隨同訪台的多位議員亦將秉持同樣理念，推動更緊密的台日合作。

