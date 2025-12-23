經濟成長率上修至7.41％ 卓揆：投入3千億擴大內需

行政院今日召開經濟發展委員會第二次顧問會議。（行政院提供）

行政院今召開經濟發展委員會第二次顧問會議，行政院長卓榮泰表示，本次會議以「擴大內需」為主題，將推動「都市更新及危老重建政策」，以及以傳統觀光、會展經濟、演唱會經濟、國際體育賽事促進「觀光發展」。加上政府規劃「六大區域產業及生活圈」計畫，投入近3000億元在全國各縣市推動150項以上重要地方基礎建設，都將在後關稅時代為台灣經濟注入更大的量能。

卓榮泰提及，行政院編列930億元特別預算，用以產業支持，並以「移緩濟急」方式提前展開作業。各項災後重建也編列特別預算，對災後地區進行全面復原；並嚴密管控非洲豬瘟在台中案例場，使疫情未肆意擴大。

卓榮泰談到，在國際情勢方面，這一年來，美國、日本、歐洲在各種重要場合以言論與實際作為支持台灣，副總統蕭美琴更應「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）之邀，前往歐洲議會舉行的布魯塞爾年會演講。

卓榮泰說，同時，由行政院副院長鄭麗君所領軍的台美關稅談判團隊，也秉持「國家利益、產業利益、國人健康及糧食安全」四大原則，積極與美方溝通，距離最後總結會議仍尚待努力，但技術性磋商已進入具體成熟階段，期待早日確定談判結果。

卓榮泰強調，即便內外挑戰不斷，我國今年前三季經濟成長率分別為5.54%、7.71%與8.21%，整年度更上修至7.41%，創15年來新高；同時，消費者物價指數（CPI）控制在1.67%，持續穩定。

卓榮泰呼籲，各項政策均已納入行政院115年度施政計畫，並匡列相關預算，然而距離115年度僅剩數日，期盼立法院儘速完成115年度中央政府總預算案審議，讓相關新興計畫順利執行。

另外，賴政府提出「強化防衛韌性及不對稱戰力採購特別條例」草案，未來將一年編列1560億元、8年1.25兆元的國防特別預算。

卓榮泰表示，總統一再強調，這項國防特別預算具有三項重要指標，一是對台灣國防安全形成安全屏障，建構「台灣之盾」；二是引進高科技與人工智慧，加速擊殺鏈運作；三是採購新式精準武器之外，發展國防軍工產業在地化，盼能在全球非紅供應鏈中占有一席之地，成為我國經濟發展的另一項重要工程。

卓榮泰指出，合理、公平、計算精密的「財政收支劃分法」，才能達到中央地方事權合理分配，以及各縣市水平分配更公平，讓全國人民生活均衡發展。

卓榮泰質疑，然而，立法院目前版本不僅弱化中央地方的夥伴關係，也無法加強地方自治精神。因此，期待立法院能審慎面對行政院所提出的「財劃法」修法版本，使行政院能夠編列強而有力的中央政府總預算案，依照國家經濟發展，調整或擴大預算結構或規模，以AI、觀光及國防等相關產業，勾勒出國家未來藍圖，讓國家更強、讓人民在更公平體制下，因經濟均衡發展獲得更公平分配。

